Soldi solo se ci sono risultati E anche le università lavorano per lo sport

Ferrovie Sud Est - il giudice sul crac : “Soldi gestiti su un solo conto corrente. Da parte della banca Bnl totale assenza controllo” : I 5 milioni di euro per attività di supporto e i 7 intascati grazie a co.co.co. per attività mai svolte, sostiene l’accusa. E poi l’autista personale, la bottiglia di vino da 2600 euro e le costosissime merende in sale da the. Ancora: il gasolio acquistato a un prezzo superiore del 40 per cento rispetto a quello di mercato. C’è tutto questo nell’ordinanza di arresto nei confronti di Luigi Fiorillo, ex commissario di ...

Emergenze umanitarie : l'orrore principale viene dalle lobby dei mass media. Soldi solo a chi compare di più in video. Dati preoccupanti in "... : Le previsioni per il 2018 non sono buone, resta ancora debole la volontà politica di risolvere i conflitti e affrontare le cause che li generano, quali mancanza di governance, aumento della povertà, ...

Calciomercato Napoli - non solo Younes : vicino anche Politano - al Sassuolo Soldi + Ounas : Calciomercato Napoli – Il primo obiettivo del Napoli per rinforzare l’attacco, come sappiamo bene, era Simone Verdi. L’esterno del Bologna dopo aver riflettuto parecchio durante le vacanze ha deciso di rifiutare i partenopei per rimanere in rossoblù. Una scelta molto apprezzata ovviamente dai tifosi felsinei. Dopo il no di Verdi, la dirigenza azzurra si è presa qualche giorno per rivedere le proprie strategie ed è partito ...

Pinerolo - l'odissea del vincitore della lotteria : "I Soldi? Solo fra tre mesi - e non sarà un milione" : Il premio per il parcheggiatore Vigna subito decurtato di tasse per 120mila euro: "Per ora Solo spese, abbiamo dovuto pure assoldare i vigilantes per portare...

Le voci dei jihadisti in Siria : “I capi ci hanno venduti. Combattono solo per Soldi” : «È il comandante Abou Motassam che vi parla, attenzione combattenti, non c’è più niente da fare, conviene andarsene. Siamo stati venduti, è finita». L’appello, drammatico, è di uno dei capi dei gruppi ancora presenti nella provincia di Idlib e chesono riconducibili al vecchio Jabhat al Nusra, gravitante nella galassia qaedista. voci intercettate ne...

Gentile : 'Tradito dalla Federazione. In Italia i giovani e i loro genitori vogliono solo i Soldi' - : Pago il fatto di non essermi piegato ai giocatori che mi raccomandavano, la mia era stata una politica di meritocrazia. E difatti ho vinto. E se a livello di Under da allora non abbiamo più vinto ...

La legge di Bilancio approda a Montecitorio. Piena zeppa di mance : Soldi a Lega Pro - fondazioni sconosciute e consiglieri di Stato ma solo ... : Eppure non sono poche le regalìe che, nel silenzio generale di media e politica , sono riuscite a passare indenni e ad essere inserite nella Manovra. In attesa, allora, di conoscere quali altre ...