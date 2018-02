Snowboard | Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 | stanotte le qualificazioni del big air

oasport

: 'Non ci crede neanche lei!' ???? Ester Ledecka, campionessa del mondo di snowboard, è la medaglia più incredibile de… - Eurosport_IT : 'Non ci crede neanche lei!' ???? Ester Ledecka, campionessa del mondo di snowboard, è la medaglia più incredibile de… - Corriere : Olimpiadi, Moioli oro nello snowboard: «Un sogno» - Eurosport_IT : Il palmares di Ester #Ledecka ???? 2 ori e 1 argento ai Mondiali... DI SNOWBOARD ?????? 1 oro alle Olimpiadi... NELLO… -

(Di martedì 20 febbraio 2018) Loconclude le specialità dedicate al park & pipe con il big air maschile alledi: questa notte sono in programma, a partire dall’1.30 ora italiana, le. Ben trentasei atleti, divisi in due heats si daranno battaglia per entrare in finale, prevista per sabato 24 alle 2.00: passeranno all’atto conclusivo i migliori sei di ciascuna heat. Difficile fare un pronostico per quanto visto in stagione: quattro le prove disputate in Coppa del Mondo, altrettanti vincitori diversi. L’ultima gara però risale al 10 dicembre, ed il vincitore della tappa di Copper Mountain Resort, il norvegese Mons Roisland, non sarà della partita. Ci sarà invece il secondo classificato di quella gara, lo statunitense Chris Corning, vincitore a novembre a Milano e, proprio per via di questi due risultati, leader della classifica di ...