Sma | Di Maio | partiti assassini | traffico rifiuti alimenta tumori

Luigi Di Maio - Silvio Berlusconi lo Smaschera : 'Vuole la patrimoniale' : Non è certo un mistero che il primo bersaglio della sua campagna elettorale sia Luigi Di Maio . O meglio, il M5s. Si parla di Silvio Berlusconi , il leader di Forza Italia, che conferma tutti i suoi ...

Inchiesta Sma - De Luca sr querela Di Maio : rinunci all'immunità : Roma, 20 feb. , askanews, 'Ho dato mandato ai miei legali di querelare Luigi Di Maio per le dichiarazioni rilasciate ieri e nei giorni scorsi. Invito Di Maio, membro autorevole della casta a 15mila ...

Inchiesta Sma - Di Maio : Renzi-Gentiloni prendano distanze da De Luca : Roma, 19 feb. , askanews, - "Le minacce di De Luca sono assolutamente intollerabili e inconciliabili con il suo ruolo istituzionale". Così Luigi Di Maio su Twitter. Il candidato premier del M5S allega ...

Lazio - Di Maio : “Non mi sono Smarcato da Lombardi - aveva seggio sicuro invece ha scelto sfida delle Regionali” : “Non è vero che mi sono smarcato da Roberta Lombardi. Tutto il M5s è con lei. aveva un seggio sicuro, ma ha scelto la sfida delle Regionali”. Dal palco del Tempio di Adriano, Luigi Di Maio lancia la corsa della candidata pentastellata per il Lazio, replicando alle accuse di uno scarso coinvolgimento nella campagna elettorale, di fronte a sondaggi tutt’altro che esaltanti. Di Maio ha poi chiuso a possibili convergenze con Sergio ...

Elezioni - Di Maio presenta candidati per l’uninominale : “Il meglio dell’Italia. Fare liste devastante? Per noi entusiaSmante” : “Per qualcuno Fare le liste è stato devastante. Per noi Fare liste è stato entusiasmante” Lo ha detto Luigi di Maio alla presentazione dei candidati del Movimento 5 stelle nei collegi uninominali. “Vi presento chi ha risposto al nostro appello. Sono eccellenze. Il nostro obiettivo è avere il gruppo migliore che il Parlamento abbia mai avuto. E non sono persone competenti ma super competenti e incarnano i due fattori per noi ...

'Un'esperienza entusiaSmante'. Liste pronte per Di Maio - che fa il verso a Renzi : E poi ancora imprenditori al Nord dove l'economia fa da traino nel Paese, esempi di cervelli in fuga come Lorenzo Fioramonti, professore di Economia politica all'Università di Pretoria, in Sud Africa,...

"Un'esperienza entusiaSmante". Di Maio fa il verso a Renzi parlando delle liste M5S : C'è un filo rosso che unisce i candidati M5s scelti da Luigi Di Maio per correre nei collegi uninominali: il radicamento sul territorio. Sono tutti nomi evocativi di qualcosa, nomi simbolo, quindi portatori di quei voti che in molti casi i pentastellati non sarebbero riusciti a raggiungere. "È stata un'esperienza entusiasmante" dice il candidato premier dei 5 Stelle, facendo il verso a Matteo Renzi, uscito dalla Direzione Pd ...

Di Maio : liste - esperienza entusiaSmante : 19.09 "Per gli altri la formazione delle liste è stata un'esperienza devastante, e cito Renzi. Per noi è stata entusiamante e bellissima. Che ci ha permesso di portare a bordo del M5S tanta gente nuova,di cui dobbiamo essere orgogliosi e di cui siamo onorati per la disponibilità che ci hanno dato". Così Di Maio in un video su Facebook. Secondo Di Maio il Pd "continua a calare",il centrodestra "è una grande allucinazione perchè Fi e Lega si ...

Elezioni - Cerasa vs Padellaro : “M5s? Grillo si è Smarcato e il 5 marzo dirà ‘Di Maio chi?’”. “Fantascienza” : Botta e risposta a Otto e Mezzo (La7) tra Antonio Padellaro, presidente de Il Fatto Quotidiano, e Claudio Cerasa, direttore de Il Foglio. Quest’ultimo paventa uno scenario post-Elezioni nel M5s: “Ci sono segnali importanti di allontanamento di Beppe Grillo dal movimento. Il 5 marzo potrebbe essere anche pronto ad andare a teatro e a dire ‘Di Maio chi?’”. Poi stigmatizza il programma del M5S e il profilo dei candidati pentastellati: “C’è un ...

M5S - Grillo si Smarca. Di Maio : avanti da soli. Terremoto tra big e militanti : Una scissione, una liberazione anzi, così la chiama lui che ormai non aveva più niente a che spartire con un sito che era pura propaganda politica e al posto dei suoi interventi ora ospita le prese ...

Di Maio : via 400 leggi e 'Smart nation' : 18.00 "Quattrocento leggi da abolire al primo anno di governo e una smart nation" che promuova "nuovi lavori e nuove tecnologie". Sono le priorità indicate da Di Maio presentando a Pescara i 20 punti del programma del M5S. Tra le proposte: via l'Irap per le Pmi, calo dell'Irpef per il ceto medio e no ai "finanziamenti a pioggia". "Testa e cuore saranno i requisiti della nostra squadra di governo", afferma ancora. E su Grillo: "Sarà sempre una ...