Siria | le truppe di Assad entrano ad Afrin La Turchia bombarda  

Siria - truppe filogovernative ad Afrin : 16.51 Le milizie fedeli al regime Siriano sono entrate nell'enclave curda di Afrin, alle porte di Damasco, in appoggio ai combattenti dell'Ypg per respingere l' avanzata turca. Secondo la tv di Damasco, caccia turchi hanno bombardato la strada e il valico usato dalle forze filo-Siriane, di cui fanno parte anche stranieri addestrati in Iran. Dopo l'intesa tra Assad e i miliziani curdi, Ankara ha minacciato di intervenire contro quelli che ...

Siria : le truppe di Assad verso l'enclave curda di Afrin - i turchi bombardano : Da oltre un mese la città è oggetto dell'offensiva di Ankara. La decisione di Damasco potrebbe portare al deterioramento dei rapporti già precari tra turchia e Russia. Intanto, Ghouta continua a vivere un assedio, da parte del regime Siriano, che dura dal 2013: oltre 400mila civili intrappolati senza cibo né medicine, da domenica una pioggia di bombe ha ucciso almeno 60 bambini

Siria - truppe ad Afrin in aiuto ai curdi : 11.29 Accordo raggiunto tra il governo Siriano e le principali milizie curdo-Siriane: nelle prossime ore le forze governative entreranno nell'enclave curda di Afrin. La tv Siriana conferma l'accordo raggiunto per l'enclave curda. L'intesa permetterebbe anche alla Turchia di ritirare le sue truppe e porre fine all'offensiva congiunta delle sue forze aereo-terrestri, la quale dura da più di un mese.

Siria - gli Usa bombardano le truppe di Assad : 100 morti. Raid del regime sulla Ghouta fanno 180 vittime - molti bambini : Più di cento tra soldati e forze governative di Bashar al Assad sono stati uccisi nei Raid aerei e di artiglieria compiuti dalla coalizione a guida Usa nell’est della Siria mentre le forze lealiste, sostenute da Russia e Iran, tentavano di impadronirsi di un pozzo petrolifero nella regione di Dayr az Zor. Lo riferiscono media panarabi citando fonti locali e rappresentanti americani della coalizione. I bombardamenti sono stati condotti per ...

Siria - la guerra senza fine : almeno 100 morti nei raid Usa contro le truppe di Assad : La guerra in Siria, ormai scomparsa da molti media, è molto lontana da che si intraveda una via d'uscita. La coalizione a guida statunitense che combatte l'Isis in Siria ha compiuto raid aerei e...

Media : per gli attacchi delle truppe turche in Siria sono morte 86 persone - : Lo trasmette l'agenzia nazionale Siriana SANA, citando fonti locali. In precedenza l'unità arabo-curda delle forze democratiche della Siria ha riferito che il numero di vittime tra i civili ad Afrin è ...

La Ue : Gerusalemme è anche palestinese. Putin in Siria avvia il ritiro delle truppe : Mogherini è stata però molto netta nel "condannare tutti gli attacchi contro gli ebrei, ovunque nel mondo, compreso in Europa, contro Israele e i suoi cittadini", riferendosi anche all'ondata di ...

Putin annuncia il ritiro delle truppe russe dalla Siria : missione compiuta : La campagna elettorale di Vladimir Putin inizia in Medio Oriente, là dove si chiude la campagna militare in Siria. dalla base aerea russa di Hmeymim, nella provincia di Latakia, dopo due anni di ...

Putin in Siria incontra Assad e annuncia il ritiro delle truppe russe - : Mosca ritira il suo contingente militare dal Paese. "L'Isis è stato sconfitto, create le basi per una soluzione politica con l'Onu" ha detto il capo del Cremlino durante la visita alla base di Hmeimim. I primi 25 aerei sono già rientrati in patria

Putin ordina ritiro truppe russe da Siria : In Siria, ha detto Putin, ci sono ora le condizioni per una riconciliazione politica sotto l'egida delle Nazioni Unite , mentre i profughi stanno facendo ritorno nel Paese. Il Centro russo per la ...

