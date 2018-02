Siria | la Turchia bombarda i miliziani pro-Assad e li costringe alla ritirata Erdogan

Siria - forze filo-Assad puntano ad Afrin. La Turchia bombarda i convogli : L’ora del redde rationem è scattata. La Turchia ha bombardato le aree vicino al valico di Ziyara, a sud-est di Afrin, nel nordovest della Siria, dove è in transito il convoglio di “forze popolari” filo-Siriane partite da Aleppo e dirette verso l’enclave curda teatro dal 20 gennaio di una campagna militare lanciata da Ankara e dai ribelli alleati dell’Esercito libero Siriano. Anadolu, agenzia di stampa di Ankara, riferisce ...

Siria - tensione con la Turchia : le truppe di Assad entrano ad Afrin - l'artiglieria turca bombarda : I miliziani filo-Assad entrati ad Afrin si sono ritirati a 10 chilometri di distanza dopo i colpi di «avvertimento» sparati dall'artiglieria turca. Lo riporta l'agenzia di stampa...

Siria - le truppe di Assad entrano ad Afrin. La Turchia bombarda : Membri delle milizie fedeli al regime Siriano sono entrate nell’enclave curda di Afrin per opporsi all’avanzata turca, nonostante le minacce di Ankara di reagire ad un tale intervento....

Siria - l'esercito pro-Assad verso Afrin : la Turchia li bombarda. Erdogan : "Pronti all'assedio" : È crisi internazionale ad Afrin, enclave curda, dove membri delle milizie fedeli al regime Siriano si sono avviate per opporsi all'avanzata turca, nonostante le minacce del governo di...

Siria - Usa : 'Uso di armi chimiche da Turchia è molto improbabile' : Gli Stati Uniti ritengono "altamente improbabile" l'utilizzo di armi chimiche da parte della Turchia contro i curdi. Lo scrive la Associated Press citando una fonte della Casa Bianca. Nelle scorse ore ...

Siria : Erdogan a Tillerson - 'espresse priorità Turchia' : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia swissinfo IT swissinfo.ch Unitevi alla nostra pagina Facebook in italiano SDA-ATS ...

Siria : Turchia - 'oltre 1.350 terroristi uccisi ad Afrin' : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia swissinfo IT swissinfo.ch Unitevi alla nostra pagina Facebook in italiano SDA-ATS ...

Erdogan in Italia : tutti i punti di attrito tra Turchia e Ue dalla Siria ai diritti umani : Forte di tre argomenti convincenti - la spinosa questione sullo status di Gerusalemme, uno strategico accordo sui migranti che pare tenere, e solidi rapporti commerciali tra i due Paesi , con ...

Siria - Turchia : 'Assad a un certo punto dovrà lasciare l'incarico' : Il presidente Siriano Bashar al-Assad "a un certo punto" in futuro dovrà lasciare l'incarico. Lo ha detto il portavoce del presidente turco Recep Tayyip Erdogan, Ibrahim Kalin, smentendo tuttavia ogni ...

Turchia : salvati 84 profughi Siriani : 01.28 Una imbarcazione in difficoltà con a bordo 84 migranti di nazionalità siriana è stata tratta in salvo al largo di Mersin, città della costa sud della Turchia. Una tragedia evitata grazie al segnale di aiuto partito dall'imbarcazione e intercettato tempestivamente dalla guardia costiera turca, che ha raggiunto i migranti, ammassati su una barca di piccole dimensioni destinata al naufragio.

CAOS Siria/ Usa contro Turchia - così Trump rema contro la pace : Prosegue nel Nord curdo l'offensiva di Ankara. Intanto a Sochi si è aperto il Congresso del dialogo nazionale SIRIAno con 1.600 rappresentanti di pariti e movimenti. PATRIZIO RICCI(Pubblicato il Tue, 30 Jan 2018 06:04:00 GMT)CAOS SIRIA/ "Dottrina Tillerson" e stato curdo, così gli Usa metto a rischio l'intesa di Astana, di P. RicciCAOS SIRIA/ Perché Erdogan continua a sostenere i ribelli islamisti?, di P. Ricci

Turchia : via da Siria dopo operazione : 6.02 "La Turchia si ritirerà dalla regione" nordoccidentale della Siria "dopo che l'operazione avrà avuto successo".Lo ha detto il vice premier turco e portavoce del governo, Bozdag,a 9 giorni dall'avvio della campagna militare contro l'enclave curda di Afrin. Bozdag ha ribadito che lo scopo dell'operazione è "eliminare il gruppo terroristico Pyd-Pkk dalla regione" e garantire la "sicurezza dei civili". La Turchia, ha aggiunto, non poteva ...

Cresce la tensione tra Stati Uniti e Turchia dopo l'attacco turco al cantone curdo-Siriano di Afrin : Almeno 141 vittime civili. Centinaia i morti tra i combattenti delle Fds le Forze Democratiche Siriane alleate degli Stati Uniti nella guerra all'Isis

Cosa sta succedendo tra Turchia e curdi in Siria : L'incursione turca nel nord del paese è iniziata quattro giorni fa, sta andando a rilento e potrebbe diventare un grosso problema The post Cosa sta succedendo tra Turchia e curdi in Siria appeared first on Il Post.