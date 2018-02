Siria | forze filo-Assad puntano ad Afrin La Turchia bombarda i convogli

Mo : Netanyahu - ieri dato un serio colpo a forze Siria e Iran : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia swissinfo IT swissinfo.ch Unitevi alla nostra pagina Facebook in italiano SDA-ATS ...

Siria - cento morti in raid della coalizione a guida Usa contro forze alleate di Assad : "Abbiamo reagito per respingere l'aggressione contro i nostri alleati impegnati nella lotta contro lo stato Islamico", è stato spiegato in una nota diffusa dalla coalizione a guida Usa in Siria

Siria - Isis : raid contro forze pro-Assad : 3.13 La coalizione a guida Usa impegnata nella lotta all'Isis in Siria ha condotto strike contro forze pro-regime "in risposta ad un attacco non provocato" contro basi dell'alleanza delle forze democratiche Siriane.Lo fa sapere la stessa coalizione, riferisce la Cnn. Una fonte Usa ha inoltre riferito alla Cnn che gli aggressori hanno attaccato attraversando il fiume Eufrate, con artiglieria e altre armi, sottolineando quindi che forze Usa ...

Siria - Ankara : via forze Usa da Manbij : 17.24 Gli Usa ritirino le loro truppe dalla regione di Manbij in Siria, e interrompano il loro appoggio alle milizie curde dell'Ypg. E' la richiesta del ministro degli Esteri turco,Cavusoglu, riportata dai media internazionali. Dopo l'offensiva contro l'enclave curdo-Siriana ad Afrin, la prossima mossa di Ankara potrebbe essere un attacco contro Manbij, a est di Afrin, dove sono presenti anche forze speciali Usa, alleate dei curdi.

Siria - islamisti di Al-Nusra circondati dalle forze governative nella provincia di Idlib - : Lo ha riferito il dipartimento informativo e di pubbliche relazioni del ministero della Difesa russo. In questo modo, osserva il dicastero militare russo, è stato completato l'accerchiamento di un ...

Siria : forze turche in enclave curda : ANKARA, 21 GEN - Le forze turche sono entrate nell'enclave curda di Afrin in Siria. Lo riferiscono media ufficiali di Ankara. L'offensiva finale della Turchia contro i curdi Siriani era cominciata ...