Silvio Berlusconi | Giulia Bongiorno | ' Il divorzio da Veronica Lario? Non mi piace chi non

Meno male che Silvio c’è : guardare i rifiuti della Campania e rimpiangere Berlusconi : Bonifica. Non è più una parola ma una diavoleria, un modo per dire che non esiste soluzione ma solo finzione, apparenza, mistificazione. Togliamo per un momento di mezzo le inchieste giornalistiche e anche quelle penali. Parliamo solo di competenza, di serietà, di fatti, insomma. Parlarne fa bene perché mai come in queste elezioni i duellanti sul ring contrappongono non l’onore, per di più perduto o irrintracciabile su tutt’e due i fronti ...