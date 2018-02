«Siete senza bob? Ci pensiamo noi» | il sogno delle giamaicane diventa realtà

Azzurri - Siete forti. Ora alle Olimpiadi Invernali senza paura e con il coraggio di osare : Come sovente accade da ormai diverse stagioni, l’Italia degli sport Invernali, dopo i primi mesi sottotraccia di novembre e dicembre, decolla pienamente a gennaio, raggiungendo il picco della condizione fisica. Questo fine settimana ci ha regalato emozioni e trionfi a ripetizione, a testimonianza di una competitività accertata e conclamata su più fronti. A questo punto si dovrà (mai come in questo caso, l’imperativo è ...