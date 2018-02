SFIDA NELLA VALLE DEI COMANCHE Su Rete 4 il film con Audie Murphy oggi | 20 febbraio

Biathlon - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : l’Italia SFIDA Norvegia - Germania e Francia nella staffetta mista : Nel fine settimana le mass start ha chiuso il programma delle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018 per quanto riguarda il programma delle gare individuali di Biathlon. A partire da domani il via alle staffette: apre la mista, alle ore 12.15, mentre giovedì e venerdì, sempre alla stessa ora, andranno in scena prima la gara a squadre femminile e poi quella maschile, che porranno fine alle tante fatiche dei biathleti nelle ultime due settimane. ...

Pattinaggio di figura - Olimpiadi invernali PyeongChang 2018 : SFIDA tra Tessa Virtue / Scott Moir e Gabriella Papadakis / Guillaume Cizeron nella free dance. Anna Cappellini e Luca Lanotte in corsa per il bronzo : Prosegue, sul ghiaccio della Gangneung Ice Arena, il programma del Pattinaggio di figura ai Giochi Olimpici invernali di PyeongChang 2018. Questo martedì vedremo all’opera le coppie della danza impegnate nella free dance, al termine della quale verranno assegnate le medaglie. Al comando della classifica dopo il primo segmento di gara troviamo i canadesi Tessa Virtue e Scott Moir, che hanno stabilito anche il nuovo record mondiale della ...

Curling - Olimpiadi PyeongChang 2018 : l’Italia impegnata nella SFIDA decisiva con il Giappone - serve una vittoria per restare in corsa : Si entra nel vivo del round robin del torneo maschile di Curling alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang e chi vorrà andare avanti non potrà più permettersi errori. Per questo motivo l’Italia dovrà assolutamente vincere la sfida di domani con il Giappone per rimanere in corsa per le semifinali. Infatti la squadra azzurra formata da Amos Mosaner, Joel Retornaz, Simone Gonin e Daniele Ferrazza oggi ha subito una sconfitta inattesa con la Danimarca ...

LIVE Sci di fondo - Olimpiadi PyeongChang 2018 in DIRETTA : SFIDA incerta nella 15 km maschile. Dario Cologna può fare la storia : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della 15 km a tecnica libera maschile valida per le Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Sulle nevi sudcoreane si assegna il titolo più atteso dai puristi di questa specialità, l’unica gara con partenza a intervalli del programma olimpico Non c’è il dominatore della sprint, Johannes Hoesfjot Klaebo, che si prepara ad una seconda parte di programma molto intenso, mentre c’è il grande deluso ...

Tim - nella partita per Persidera la SFIDA è tra Ei Towers e Rai Way : La partita su Persidera va in 'zona Cesarini'. Scade il termine per presentare le offerte vincolanti per la joint venture tra Tim e Gedi nei multiplex, e i pretendenti si prenderanno tutto il tempo a loro disposizione. L'unica ad aver fretta e' Vivendi, primo azionista di Tim che ha promesso alla Ue la cessione per ricevere il via libera a prendere il controllo del gruppo telefonico italiano, tanto che nei giorni scorsi erano tornati i rumors di ...

Juventus-Tottenham - dalle 20.45 La Diretta Nella SFIDA il duello tra bomber : Higuain-Kane : Inizia dall'Allianz Stadium il cammino della Juventus Nella fase ad eliminazione Diretta. Ospite scomodo quello dei bianconeri: il Tottenham Hotspur. SEGUI LA Diretta LE FORMAZIONI: JUVENTUS: ...

Veltroni nella campagna elettorale del Pd : domani l'ex segretario a Milano - lì dove la SFIDA con Leu danneggia il Dem Gori : Due appuntamenti domani a Milano e poi l'idea è di fissarne uno anche a Roma con Paolo Gentiloni, prima del voto del 4 marzo. Pur impegnato con la presentazione del suo film 'Tutto davanti a questi occhi' su Sami Modiano, uno dei pochi sopravvissuti a Auschwitz, Walter Veltroni entra in partita, nella campagna elettorale del Pd e con il suo cavallo di battaglia del momento: l'antifascismo.domani l'ex segretario del Pd sarà prima ...

LIVE Sci di fondo - Olimpiadi PyeongChang 2018 in DIRETTA : SFIDA tra Kalla e Bjoergen nella skiathlon - azzurre già staccate : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della skiathlon femminile valida per le Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Sulle nevi sudcoreane si assegna il primo titolo per lo sci di fondo, si preannuncia grande spettacolo per una gara avvincente e palpitante: la lotta per le medaglie regalerà grandi emozioni nella prova mista che prevede 7,5km in tecnica classica e 7,5km in tecnica libera. La lotta per la vittoria dovrebbe essere circoscritta ...

Serie A - nella SFIDA del Franchi Juve favorita : TORINO - Non è mai una partita qualunque Fiorentina-Juve, con i viola che mettono sempre qualcosa in più nell'affrontare i bianconeri. L'anno scorso a festeggiare furono proprio i padroni di casa: 2-1 ...

Fed Cup 2018 - la Romania dovrà fare a meno di Halep nella SFIDA casalinga contro il Canada : La Romania dovrà fare a meno di Simona Halep nella sfida casalinga contro il Canada in programma nel week-end sul veloce indoor di Cluj e valida per il nel World Group II della Fed Cup 2018. La 26enne ...

Real Madrid - pesante assenza nella SFIDA con il Psg : la Uefa rigetta il ricorso dei ‘Blancos’ : Le gare di andata degli ottavi di Champions League si avvicinano. Grande attesa per il big match tra Real Madrid e Paris Saint-Germain, una parata di stelle che promette spettacolo. I ‘Blancos’ dovranno però fare i conti con l’assenza di Daniel Carvajal. L’Uefa infatti ha rigettato il ricorso presentato dal Real Madrid e confermato la squalifica di due giornate per il laterale delle Merengues, reo di aver preso ...

Sci alpino - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : Mikaela Shiffrin SFIDA la leggenda. L’americana sogna l’oro in almeno tre gare… E nella velocità… : Mikaela Shiffrin è uno dei personaggi più attesi alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018, la stella indiscussa dello sci alpino che vuole tornare negli USA con un forziere di ori. La stella di Vail è indubbiamente la grande stella di questo sport e sta riscrivendo i record della sua specialità, un Cannibale del Circo Bianco che si presenterà sulle nevi sudcoreane con l’obiettivo di vincere davvero tutto. A soli 21 anni ha già vinto 41 ...

Sci alpino - Sofia Goggia vince la Coppa del Mondo di discesa se… Tutte le possibili combinazioni : SFIDA a Vonn nella Finale di Are : Sofia Goggia può vincere la Coppa del Mondo 2018 di discesa libera! L’azzurra è infatti in testa alla classifica di specialità quando manca soltanto una gara al termine della stagione: l’appuntamento Finale di Are previsto per mercoledì 14 marzo, due settimane dopo le Olimpiadi. La bergamasca ha 23 punti di vantaggio su Lindsey Vonn, sua avversaria principale che l’ha battuto tra ieri e oggi a Garmisch. In lizza, ma solo ...