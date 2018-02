Serie C | il Catania fa marcia indietro | Lucarelli resta | fuori i ' senatori'

Serie C Catania : dopo Lucarelli - Drago e Toscano in pole : Catania - Squadra in ritiro, punitivo, e privata dei due giorni di riposo che sarebbero dovuti scattare all'indomani della trasferta pugliese. Ieri la seduta di allenamento del Catania in ritiro è ...

Pallanuoto femminile - Serie A1 2018 : le migliori italiane del decimo turno. Roberta Bianconi trascina Catania : Sabato si è disputata la decima giornata del campionato di Serie A1 di Pallanuoto femminile: Catania ha vinto ancora, allungando in classifica, in virtù del turno di riposo di Padova. Il derby ligure è andato al Bogliasco, mentre sono state corsare nel Sud Italia Roma e Milano. Andiamo a scoprire le migliori giocatrici italiane dell’ultimo turno. Roberta Bianconi (Catania): altro poker per lei, che mantiene la vetta della classifica ...

Serie C - Sicula Leonzio-Lecce 0-0. Catania travolto in Puglia : LECCE - Il Lecce allunga ancora. L'undici di Liverani pareggia con lo score di 0-0 in Sicilia contro la Sicula Leonzio. Un risultato utile perché il Catania crolla in Puglia, di fronte al Monopoli: ...

Serie C - straripante Monopoli : 5-0 al Catania. Lucarelli...adesso Risiko! : La squadra di Scienza umilia con un pesantissimo 5-0 un Catania allo sbando, con il tecnico Lucarelli vicinissimo all'esonero dopo che il Lecce, forte del -

Risultati Serie C / Classifiche aggiornate e diretta live score : i gabbiani fermano il Catania! : Risultati Serie C: Classifiche aggiornate e diretta live score dei match dei gironi A,B e C in campo oggi 18 febbraio per la 26^ giornata. Occhio al Lecce, sempre più lontano!

Pallanuoto femminile - Serie A1 2018 : continua la fuga del Catania. Cade nel derby il Rapallo : Iniziato il girone di ritorno nella Serie A1 di Pallanuoto femminile: Catania riprende da dove aveva interrotto ogni discorso e vince in casa della Florentia con il nettissimo punteggio di 4-16. Non approfitta del turno di riposo di Padova il Rapallo, che perde nel derby in casa di Bogliasco per 9-6 e non solo fallisce l’aggancio al secondo posto, ma viene agganciato al terzo da Roma, vittoriosa 2-7 in casa del Cosenza, e da Milano, ...

Sicula Leonzio-Lecce e Monopoli-Catania - si decide il campionato di Serie C! : Si avvicina la giornata del campionato di Serie C, il 25^ turno può essere decisivo per la promozione diretta nel torneo cadetto. Nettamente in vantaggio il Lecce, su CalcioWeb ne parliamo ormai da diversi mesi, la squadra di Liverani è in netto vantaggio per il salto di categoria ed i punti di vantaggio sul Catania sono già 6. La giornata di domani può essere decisiva e permettere al Lecce di effettuare lo scatto decisivo. Gli uomini di ...

Pallanuoto femminile - Serie A1 2018 : inizia il girone di ritorno. Riprende la caccia al Catania : Archiviata la prima fase di Europa Cup, con il Setterosa che si è qualificato alla Final Six, la Pallanuoto femminile italiana, è tornata a guardare ai club e, dopo le finali di Coppa Italia, con il trofeo conquistato dal Catania, domani si rituffa nel campionato di Serie A1, dove è in programma la prima giornata del girone di ritorno. Il Catania capolista fa visita alla Florentia in un match che, sulla carta, non dovrebbe avere storia, con le ...

Video/ Catania Cosenza (2-2) : highlights e gol della partita (Serie C 25^ giornata) : Video Catania Cosenza (risultato finale 2-2): highlights e gol della partita della 25^ giornata di Serie C. Manneh salva gli etnei con la rete segnata all 88'.

Diretta Catania " Cosenza dove vedere in tv e streaming gratis Serie C : Domenica 11 febbraio alle ore 16.30 lo stadio Angelo Massimino di Catania ospiterà Catania-Cosenza, gara valida per la 22a giornata di Serie C 2017/2018. Di seguito vi troverete tutte le informazioni ...

Lecce e Catania a rapporto dalla Lega di Serie C per fare ‘pace’ : il comunicato : Lecce e Catania sono in lotta per la promozione diretta in Serie B nel Girone C di Serie C. I pugliesi sono primi in classifica con 52 punti in classifica mentre i siciliani inseguono a 48 punti. Durante la stagione le due società non se le sono mandate a dire con duri botta e risposta. Dopo l’ennesima polemica, però, con l’ad degli etnei Lo Monaco che ha gridato al “campionato falsato” per l’iniziale decisione di ...

Video/ Andria Catania (0-2) : highlights e gol della partita (Serie C 24^ giornata) : Video Andria Catania (risultato finale 0-2): highlights e gol della partita nella 24^ giornata della Serie C. Gli etnei al successo con le reti di Ripa e Mazzarani.

Risultati Serie C / Classifica aggiornata - diretta gol live score : il Catania resta al passo nel girone C : Risultati Serie C, Classifica aggiornata e diretta gol live score: per la 24^ giornata di campionato oggi domenica 4 febbraio. Nel girone A frena il Livorno, nel girone C vola il Lecce

Serie C - per il Lecce è come un ‘match point’ : Catania per tenere in vita il campionato : Il calciomercato si è concluso da poche ore ed adesso è il momento di pensare al campionato, il torneo di Serie C è ormai entrato nella fase decisiva, si accende la corsa per la promozione nel campionato cadetto. Percorso fino al momento entusiasmante per il Lecce, sembra davvero la stagione giusta dopo diversi campionati di delusioni, il vantaggio della squadra di Liverani sul Catania è di 4 punti mentre il Trapani è staccato. Il Lecce adesso ...