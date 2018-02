lastampa

: RT @forumJuventus: La Stampa: 'Scudetto no limits. Per la Juve di Allegri mai tanti punti dopo 25 turni ma ancora non basta, per il titolo… - AnnaMariajuve : RT @forumJuventus: La Stampa: 'Scudetto no limits. Per la Juve di Allegri mai tanti punti dopo 25 turni ma ancora non basta, per il titolo… - Manuelsusana27 : RT @forumJuventus: La Stampa: 'Scudetto no limits. Per la Juve di Allegri mai tanti punti dopo 25 turni ma ancora non basta, per il titolo… - forumJuventus : La Stampa: 'Scudetto no limits. Per la Juve di Allegri mai tanti punti dopo 25 turni ma ancora non basta, per il ti… -

(Di martedì 20 febbraio 2018) Per la Juve di Allegri mai tanti punti dopo 25 turni, ma ancora non basta: duello record con il Napoli con 21 vittorie a testa. Per il titolo servirà di più: trema il primato di Conte Senza respiro. ...