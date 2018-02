Sci di fondo | Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 Team sprint | quanti rivali per gli

Sci di fondo - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : le startlist ed i partecipanti delle team sprint di domani (mercoledì 21 febbraio). Programma - orari e tv : domani, mercoledì 21 febbraio, è tempo di team sprint maschili e femminili in tecnica libera nello sci di fondo alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018: dalle ore 9.00 italiane, 21 coppie tra le donne e 28 tra gli uomini si daranno battaglia per il titolo e gli altri due gradini del podio. Le coppie italiane sono state inserite, in entrambe le gare, nella seconda semifinale: Elisa Brocard e Gaia Vuerich partiranno alle 9.25, mentre Dietmar ...

Sci di fondo - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : quando gareggia Federico Pellegrino? Orario d’inizio della team sprint e come vederla in tv e in replica. Il programma completo : Federico Pellegrino è tra i grandi favoriti per la conquista della medaglia d’oro nella team sprint di sci di fondo alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018, in programma mercoledì 21 febbraio. Il valdostano, dopo aver conquistato la medaglia d’argento nella sprint individuale, va a caccia del bersaglio pieno in una gara che potrebbe consacrarlo definitivamente tra gli immortali di questo sport. Chicco si è preparato ...

Sci di fondo - Olimpiadi PyeongChang 2018 : Dietmar Noeckler affiancherà Federico Pellegrino nella team sprint : Tanti dubbi negli ultimi giorni, finalmente sono state sciolte le riserve per quanto riguarda la team sprint a tecnica libera di sci di fondo, che assegnerà le medaglie alle Olimpiadi di PyeongChang nella mattinata italiana di mercoledì 21 febbraio. Una delle gare più attese per quanto riguarda gli azzurri: visti i precedenti a livello iridato, si sogna chiaramente un podio. Una certezza c’era: il vice campione olimpico della sprint a ...

Sci di fondo - Federico Pellegrino verso una trasformazione : “Punterò alla staffetta per le Olimpiadi 2022” : Federico Pellegrino è indubbiamente la punta di diamante dello sci di fondo italiano, sta trascinando un intero movimento e sta regalando emozioni a grappoli. Il valdostano ha conquistato una sontuosa medaglia d’argento nella sprint alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018 e si candida al ruolo di grande favorito nella prossima team sprint (anche se non sappiamo ancora quale sarà il suo compagno di squadra). Il 27enne è il volto ...

Sci di fondo - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : è sempre Norvegia! L’Italia si illude a metà gara e crolla a skating. OAR e Francia da podio : Il grande trionfo e la grande illusione. Il trionfo è quello, atteso, scritto ma poi sempre difficile da tradurre sul campo, della Norvegia di Toenseth, Sundby, Krueger e Klaebo. L’illusione è quella dell’Italfondo che spera per due quarti e mezzo di poter rientrare, dodici anni dopo l’ultima impresa di Torino, nel giro delle medaglie ma poi crolla proprio nella tecnica che ha regalato maggiori soddisfazioni in passato, quella classica. Sul ...

LIVE Sci di fondo - Olimpiadi PyeongChang 2018 in DIRETTA : staffetta maschile. Rastelli e de Fabiani sontuosi ma Salvadori si stacca. Klaebo in fuga su Spitsov : Dopo le donne tocca agli uomini delle staffette nello sci di fondo alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018: domani, domenica 18 febbraio, si cimenteranno nella 4 x 10 km. Le prime due frazioni verranno affrontate in tecnica classica, mentre le ultime due verranno corse in tecnica libera. Saranno 14 le nazioni in gara: in prima fila partiranno Norvegia, la squadra degli atleti olimpici della Russia, Svezia, Svizzera e Finlandia. In seconda ...

LIVE Sci di fondo - Olimpiadi PyeongChang 2018 in DIRETTA : staffetta maschile 4×10 km. Rastelli sontuoso : Italia nelle prime cinque! staccate Svezia e Finlandia : Dopo le donne tocca agli uomini delle staffette nello sci di fondo alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018: domani, domenica 18 febbraio, si cimenteranno nella 4 x 10 km. Le prime due frazioni verranno affrontate in tecnica classica, mentre le ultime due verranno corse in tecnica libera. Saranno 14 le nazioni in gara: in prima fila partiranno Norvegia, la squadra degli atleti olimpici della Russia, Svezia, Svizzera e Finlandia. In seconda ...