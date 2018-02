Sci 80 al via per 2 a edizione SciaLIS

Roma : per Villa Sciarra il Comune invia i lucchetti ma non le catene : Roma: per la chiusura notturna di Villa Sciarra il Comune invia i lucchetti ma non le catene Roma – Le ville storiche del I Municipio restano... L'articolo Roma: per Villa Sciarra il Comune invia i lucchetti ma non le catene su Roma Daily News.

Sci alpino - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : il programma di mercoledì 21 febbraio e le italiane al via in discesa. Orario d’inizio e come vedere la gara in tv e Diretta Streaming : Lo sci alpino femminile a PyeongChang 2018 vivrà domani una delle gare più attese, la discesa. Adrenalina pura e cuore in gola allo Jeongseon Alpine Centre. Dopo le emozioni del superG ci si attende grande spettacolo anche in questa occasione. La favorita d’obbligo è Lindsey Vonn: l’americana si è dimostrata particolarmente in palla nelle prove, dando l’impressione di trovarsi a suo agio sul percorso, decisa a riscattarsi dopo ...

Viabilità : A1 - oggi alle 23 si chiude l’uScita della stazione Frosinone : A1, chiusa nella notte uscita Frosinone per lavori di ripristino stradale a seguito di incidente Roma – Sulla A1 Milano-Napoli, dalle ore 23 di oggi, martedì... L'articolo Viabilità: A1, oggi alle 23 si chiude l’uscita della stazione Frosinone su Roma Daily News.

LETTURE/ Ó Cadhain - l'ombra di Shakespeare è un labirinto di voci senza via d'uScita : Lo scrittore in gaelico Máirtín Ó Cadhain profetizzò la morte della sua lingua. E in "Parole nella Polvere" mette in scena proprio questo, un mondo scomparso, senza tempo. SILVIA BALLABIO(Pubblicato il Tue, 20 Feb 2018 06:09:00 GMT)ROSARIO AI CONFINI DI IRLANDA/ Cattolici al bivio tra misericordia e guerra ai falsi diritti, di S. BallabioTOLKIEN/ "Beren e Lúthien", l'eternità ha bisogno dell'amore, di S. Ballabio

Via libera Usa al piano di uScita dalla bancarotta di Takata : Il colosso nipponico della componentistica auto, piegato dal colossale recall di airbag difettosi , che hanno causato la morte di almeno 22 persone nel mondo, , era entrato in procedura fallimentare ...

Sci alpino - iniziato il countdown per i Campionati Mondiali Juniores : il via in Val di Fassa il 18 febbraio 2019 : 'Per me è un onore ufficializzare queste parole chiave, che consentiranno di far conoscere la mia valle in tutto il mondo. Sono orgoglioso che le nostre piste possano ospitare i futuri campioni dello ...

Caso Consip - lunedì al via il procedimento diSciplinare per Woodcock : Sono due dei pm titolari dell'inchiesta che ha coinvolto Roberto De Luca, figlio del governatore della Campania, e che ora sta infiammando la polemica politica. Ma domani i sostituti procuratori Henry ...

DIRETTA / BreScia Ternana (risultato live 0-0) streaming video e tv : formazioni ufficiali - via! : Brescia - Ternana, DIRETTA e risultato della partita di Serie B: partita decisiva per le sorti del tecnico delle rondinelle, Boscaglia, contro gli umbri, fanalino di coda. (Pubblicato il Sun, 18 Feb 2018 17:00:00 GMT)

Roma - via altalene e Scivoli da un parco : ora i bimbi giocano con la terra : Roma, via altalene e scivoli da un parco: ora i bimbi giocano con la terra A Striscia la Notizia la protesta dei genitori Continua a leggere L'articolo Roma, via altalene e scivoli da un parco: ora i bimbi giocano con la terra sembra essere il primo su NewsGo.

Napoli - attivista di Potere al Popolo contesta Renzi : “FaScisti!”. Lui : “Assolviamo anche a questa funzione sociale” : Il segretario del Pd, Matteo Renzi, a Giugliano (Napoli) durante un incontro elettorale a sostegno dei candidati locali. Durante il suo intervento l’ex premier viene interrotto dall’irruzione di un esponente di Potere al Popolo. L’attivista di “Potere al Popolo” è stato fermato dalla polizia e portato nel commissariato a Giugliano in Campania (Napoli). Il ragazzo, dopo avere interrotto il discorso di Renzi alla ...

Gli appuntamenti di domenica e lunedì a Bologna e dintorni Silvia Gribaudi fa danzare le difficoltà della creScita : ... ingresso 3 euro, gratis donne e bambini In occasione di 'M'illumino di meno', manifestazione nazionale sul risparmio energetico, nel pomeriggio di corse, gli scienziati animatori di Leo Scienza ...

Silvia Arzuffi è morta/ Storica regista di “StriScia la Notizia” e “Drive In” : È deceduta giovedì mattina 15 febbraio dopo un breve periodo di malattia Silvia Arzuffi, regista televisiva di trasmissioni Mediaset di grande successo. Il ricordo di Striscia la notizia.(Pubblicato il Fri, 16 Feb 2018 13:48:00 GMT)

Addio a Silvia Arzuffi - morta la storica regista di StriScia la notizia e Drive In : E’ morta Silvia Arzuffi, storica regista di programmi Mediaset come Striscia la notizia e Paperissima. La donna, 74 anni, è deceduta nella sua casa, in provincia di Bergamo, dove era tornata a vivere dopo aver trascorso una vita a Milano. Il suo approdo alla tv è avvenuto dopo l’esperienza come attrice di teatro. Silvia Arzuffi, chi era Per il piccolo schermo la Arzuffi ha firmato programmi di successo degli anni ’80 e ...

Lutto in Mediaset : è morta Silvia Arzuffi - storica regista di 'StriScia la notizia' e 'Drive In' : Se n'è andata giovedì nella sua casa in provincia di Bergamo dove era tornata dopo una vita trascorsa a Milano. Poche ore dopo a raccontare a tutti quello che era successo ci hanno pensato i suoi ex "colleghi" di