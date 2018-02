Sashimi | bomba batteriologica che può causare danni all’intestino molto gravi

meteoweb.eu

(Di martedì 20 febbraio 2018) In Giappone il pollo crudo ègradito dalla popolazione, una moda che si sta diffondendo negli Usa e Regno Unito e sembra che anche l’Italia voglia adottare questa tecnica culinaria tanto discussa. La preparazione del, utilizzata dai ristoranti giapponesi, è quella di operare una rapidissima bollitura (di circa 10 secondi), in modo da eliminare, teoricamente, i germi, lasciando al gusto la sensazione di crudo. In gran Bretagna è dovuta intervenire la Food Standard Agency, che ha messo in guardia la popolazione sulla pericolosità di questo alimento. La carne cruda, soprattutto di pollo, è portatrice di un’alta carica batterica, che può essere distrutta solo con la cottura. Oltre alla salmonella, possono essere presenti nell’alimento anche Escherichia coli e Campylobacter, dei batteripericolosi che causano patologie gastroenteriche. Con il consumo di ...