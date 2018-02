Sanremo | la verità di Baglioni a dieci giorni dal Festival | bis?

Claudio Baglioni - tutta la verità sulla donazione : Sanremo non c'entra : 'In relazione a quanto riportato da alcuni organi di informazione - recita la nota stampa - con riferimento alla donazione di 700mila euro da parte di Claudio Baglioni alla popolazione delle zone ...

“Baglioni non dona il cahet di Sanremo ai terremotati”. La verità che nessuno voleva sentire. Nelle ultime ore la notizia della generosità del cantante aveva fatto il giro del web - ma adesso si scopre tutto : In queste ultime ore ha fatto il giro del web la notizia riguardante una presunta donazione che Claudio Baglio avrebbe fatto nei riguardi dei terremotati di Norcia con i guadagni ottenuti dalla conduzione del Festival di Sanremo. Niente di più falso. In realtà si tratta di una fake news, diffusa da un sito e condivisa in pochi minuti, come era facilmente immaginabile, da tantissime persone sui social. Un gesto definito da molti come ...

“Rifattissimo - eri meglio prima”. Claudio Baglioni star di Sanremo nel mirino del web. Il direttore artistico del Festival piace a tutti - ma le accuse per i ritocchini sono tante. Ecco la verità sul suo volto : Il successo della sessantottesima edizione del Festival di Sanremo ha un nome: Claudio Baglioni. Il direttore artistico è stato unanimemente incoronato sul podio e piace proprio a tutti. Talento, classe, eleganza e un pizzico di humour ne fanno uno uomo di spettacolo completo. Tuttavia, anche lui è stato oggetto di critica. Il suo essere onnipresente e onniscente, il fatto che canta più dei cantanti in gara e non da ultimo il suo aspetto. ...

“Ma il seno di Michelle…”. Sanremo - la scollatura della Hunziker non perdona . Prima in nero - poi in rosso e con il décolleté sempre ‘più alto’. Tutta la verità sulle grazie della regina di questo Festival : Sanremo 2018, seconda serata, seconda sfilata per Michelle Hunziker. Per il debutto di martedì la svizzera che per questo Festival affianca Claudio Baglioni insieme a Pierfrancesco Favino ha indossato creazioni realizzate su misura per lei dalla collezione Armani Privè. Per il secondo, attesissimo, appuntamento della kermesse ha invece puntato tutto su Alberta Ferretti. Che è anche una sua amica. Una sola parola, anche a fronte dei ...

Ermal Meta e Fabrizio Moro squalificati da Sanremo 2018? Ecco tutta la verità : Ermal Meta e Fabrizio Moro squalificati da Sanremo 2018? Si è aperto un caso non di poco conto appena conclusa la prima puntata della kermesse: durante il DopoFestival, non pochi hanno fatto notare una certa somiglia tra il brano Non mi avete fatto niente dell'inedito duo e Silenzio di Ambra Calvani e Gabriele De Pascali, che due anni è stato presentato a Sanremo Giovani. Notata la somiglianza, i commenti su Twitter e Facebook si sono sprecati e ...