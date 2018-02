Samsung Galaxy S9 e S9 Plus | tutti i rumors e le news

Sei anticipazioni sul Samsung Galaxy S9 emerse oggi 20 febbraio : Mancano ormai appena cinque giorni alla presentazione ufficiale dei nuovi Samsung Galaxy S9 e Galaxy S9 Plus, ma di recente a mio modo di vedere si è un po' persa di vista la componente hardware e software dei nuovi device che ci apprestiamo a toccare con mano. Come abbiamo avuto modo di constatare in mattinata su queste pagine, infatti, tutti ormai sono concentrati sulla leva commerciale, in riferimento al prezzo di listino dello smartphone e ...

Samsung Galaxy Note 8 : l'aggiornamento ad Android 8.0 Oreo è sempre più vicino : Samsung Galaxy Note 8 potrebbe ricevere a breve il tanto atteso aggiornamento ad Android Oreo: il phablet è appena passato dalla Wi-Fi Alliance e la certificazione ottenuta indica la presenza di Android 8.0

Samsung comincia il roll out delle patch di febbraio per Galaxy J5 (2017) e Galaxy J7 : Samsung ha finalmente iniziato a rilasciare, seppur in leggero ritardo, le patch di sicurezza di febbraio per Galaxy J7 (SM-J727U) e Galaxy J5 (2017). L'aggiornamento è in fase di roll out in Europa per cui entro le prossime settimane dovrebbe arrivare anche in Italia

Preziosissimi Samsung Galaxy S8 e S7 : per acquisto Galaxy S9 permuta ufficiale fino a 350 euro? : Un consiglio per i nostri lettori: tenetevi stretti stretti i vostri Samsung Galaxy S8 e S8 Plus ma pure i Galay S7 e S7 Edge perché i device potrebbero trasformarsi in credito utile da spendere per l'acquisto dei nuovissimi Galaxy S9. Direttamente su Reddit, alcuni utenti che affermano di aver testato un esemplare tra le nuove ammiraglie si dicono pure sicuri che il produttore abbia in serbo un programma di permuta ufficiale per spingere ...

Bixby Vision potrebbe tradurre i testi stranieri in tempo reale - partendo da Samsung Galaxy S9 : Bixby Vision potrebbe introdurre una funzione di traduzione in tempo reale dei testi in lingua straniera, riconoscendo automaticamente il linguaggio inquadrato. La novità dovrebbe debuttare su Samsung Galaxy S9 e Samsung Galaxy S9 Plus.

Samsung Galaxy S9 : le date per l'acquisto del nuovo smartphone : A pochissimi giorni dalla presentazione, il Galaxy S9 resta lo smartphone più atteso di questa prima parte di 2018. Sarà presentato dall'azienda Samsung il prossimo 25 febbraio al Mobile World Congress, la fiera della telefonia mobile che si svolge ogni anno a Barcellona. Sono già state rese note le caratteristiche dei vari dispositivi riguardo al modello, il design e il prezzo sia del modello standard che della versione 'Plus': vediamo dunque ...

Problemi di bootloop per Samsung Galaxy S8 con aggiornamento Oreo : le due soluzioni : Ci sono diversi aspetti che vanno presi in considerazione in merito alla distribuzione dell'aggiornamento Android Oreo per chi si ritrova con un Samsung Galaxy S8. Nonostante il fatto che ufficialmente il pacchetto software non fosse arrivato a tutti in Italia prima del suo temporaneo ritiro dal mercato, infatti, non possiamo tralasciare coloro che hanno avuto la possibilità di testarlo da subito e che allo stesso tempo ora si trovano in una ...

Samsung Galaxy S9 e S9 Plus sono i protagonisti di ipotetici sconti - render stampa - benchmark e indiscrezioni dell'ultim'ora : Per il Samsung Galaxy S9 e per il Galaxy S9 Plus emergono una caterva di indiscrezioni, punteggi di test benchmark, nuovi render stampa ed eventuali notizie riguardo a scontistiche. Oltre alle solite ipotesi, i nuovi flagship di Samsung potrebbero addirittura arrivare sul mercato con una particolare supervalutazione dell'usato quantificabile in uno sconto di 350 dollari dai prezzi di listino.

Ad un passo Oreo su Samsung Galaxy Note 8 : aggiornamento certificato : Tanti possessori del Samsung Galaxy Note 8 si staranno chiedendo quando l'aggiornamento Oreo arriverà sul loro device. Dopo le notizie non certo incoragguianti provenienti dal Samsung Galaxy S8 per il quale il rilascio di Android 8.0 è stato bloccato, è naturale proprio che per il phablet nascano tanti dubbi. Eppure, grazie ad una soffiata di SamMobile oggi 20 febbraio riusciamo a fornire una lieta notizia a tutti gli interessati con in ...

Calendario uscita Samsung Galaxy S9 e S9 Plus nei negozi : tutte le date note al 20 febbraio : Dei Samsung Galaxy S9 e S9 Plus, soprattutto nella giornata di ieri, abbiamo fornito ogni dettaglio pre-uscita con le schede tecniche dei device, le foto stampa e pure il prezzo dei dispositivi. Mancano all'appello le date di prevendita e vendita nei negozi delle due ammiraglie e oggi 20 febbraio, grazie alle ultime soffiate del sito specializzato coreano ETNews riusciremo a fornire ai nostri lettori anche quelle. Secondo quanto emerso nelle ...

Fotocamera Samsung Galaxy S9 e S9 Plus : Ecco Tutte Le Novità : Ecco tutto quello che devi sapere sulla nuova Fotocamera di Galaxy S9 e S9 Plus. I nuovi Galaxy S9 e S9 Plus avranno una Fotocamera completamente rinnovata: scopriamola insieme! Fotocamera Samsung Galaxy S9 e S9 Plus I nuovi smartphone top di gamma Galaxy S9 e S9 Plus di Samsung stanno ormai per arrivare sul mercato. Precisamente saranno presentati […]

Ecco Il Prezzo Di Samsung Galaxy S9 e S9 Plus In Italia : Svelato ufficialmente il Prezzo di Samsung Galaxy S9 e S9 Plus. Scopriamo quanto costeranno in Italia i nuovi smartphone Samsung Galaxy S9 e S9 Plus Samsung Galaxy S9 e S9 Plus Prezzo I nuovi smartphone top di gamma Galaxy S9 e S9 Plus di Samsung stanno ormai per arrivare sul mercato. Precisamente saranno presentati il giorno 25 Febbraio […]

Tutto sul Samsung Galaxy S9 in un unico articolo : Il 25 Febbraio 2018 al MWC 2018 verrà presentato il Samsung Galaxy S9 ma ormai sappiamo quasi Tutto. Noi abbiamo raccolto tutte le informazioni in un unico articolo Il Samsung Galaxy S9 senza segreti. Tutte le news che state cercando sul prossimo top di gamma Samsung Samsung ha fissato l’evento il 25 Febbraio 2018 alle ore […]

Samsung Galaxy S9 potrebbe portare al debutto il social network Uhssup di Samsung : Samsung Galaxy S9, e Samsung Galaxy S9 Plus, potrebbero portare al debutto Uhssup, il nuovo social network del produttore sud coreano basato principalmente sulla posizione degli utenti e sulla messaggistica istantanea.