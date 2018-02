Salvatore Aranzulla | «Risolvere problemi è il mio mestiere»

vanityfair

(Di martedì 20 febbraio 2018) Oltre ad aver letto qualche suo tutorial, avevo conosciuto Mrad un incontro all’ultimo Wired Next Fest a Milano. La sala, con mia grande sorpresa, si riempì di curiosi, giovani e meno giovani, tutti pazzi per il fenomeno. Ma come fa, mi chiesi, questo ragazzo timido e riservato a catalizzare tutta questa attenzione? Semplice,è rassicurante, ci spiega cosa bisogna fare se qualcosa non va e lo fa in maniera semplice, come farebbe il nostro fratello maggiore smanettone. E probabilmente anche voi siete capitati sul suo sito più di una volta,.it, dove da 15 anni risponde in maniera certosina a tutti i nostri quesiti sulla tecnologia, anche i più semplici, tipo come installare l’antivirus o la guida all’acquisto dello smartphone (nella gallery i 5 quesiti più letti sul suo sito). Non a caso, il sito d’informazione tecnologica più visitato ...