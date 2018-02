Saluto romano | secondo la Cassazione non è reato se fatto per commemorare

Fascismo - la Cassazione : “Saluto romano non è reato se ha intento non violento e commemorativo”. Due assoluzioni : Il saluto romano non è reato se il suo intento è commemorativo e non violento. Può insomma essere considerato una libera “manifestazione del pensiero” e non un attentato concreto alla tenuta dell’ordine democratico. Lo ha stabilito la Cassazione in una sentenza di assoluzione nei confronti di due manifestanti, che durante una commemorazione organizzata da esponenti di Fratelli d’Italia a Milano nel 2014 aveva risposto ...

Raid xenofobo a Macerata : gli spari «sui neri» - il Saluto romano e la resa Cosa è successo | Chi è Luca Traini : La cronaca di questo sabato piovoso inizia dunque con un appello surreale. Il sindaco romano Carancini chiede ai suoi concittadini di non uscire di casa, ai bambini di restare nelle scuole, «sparano ...

Macerata - spara agli immigrati ne ferisce 6 - fa il Saluto romano e si consegna. È ex candidato Lega : Luca Traini, 28enne di Corridonia, incensurato, si è consegnato alla polizia indossando una bandiera tricolore e ha fatto il saluto fascista. Vicino a Forza Nuova e Casapound. Vertice in città con il ...

Macerata - sparatoria : fermato un uomo italiano che ha fatto il Saluto romano Video : #Macerata - Il responsabile [Video] della #sparatoria sarebbe un uomo marchigiano di 28 anni di nome Luca Traini. Aveva la testa rasata ed un tricolore allacciato al collo ed è sceso a bordo della sua automobile facendo il saluto romano gridando Viva l'Italia dinnanzi al monumento ai Caduti e si arreso ai carabinieri. Quando è stato fermato le forze dell'ordine lo hanno trovato in possesso di un'arma da fuoco e ha confessato di essere stato lui ...

Macerata - spari da un'auto - feriti stranieri. Il responsabile fermato mentre faceva Saluto romano : Panico nel capoluogo, proprio nel quartiere dove, in via Spalato, abitava Innocent Oseghale, il nigeriano fermato per la morte e lo smembramento del cadavere di Pamela Mastropietro , ritrovato poi in ...

‘Sono tornato’ - Frank Matano : “Il Saluto romano è reato? Dipende da quanto lungo è il braccio” : Frank Matano, l’attore che recita il ruolo del giornalista in “Sono tornato“, il film di Luca Miniero (nella sale dall’1 febbraio) con Massimo Popolizio nei panni di Benito Mussolini che ‘magicamente’ piomba, attraverso la Porta Alchemica di Piazza Vittorio, nella Roma del 2018, scherza sul tema dell’apologia di fascismo. Ospite del fattoquotidiano.it risponde a una domanda del giornalista Davide Turrini, ...

Saluto romano dopo il gol a Marzabotto - deferito il giocatore : BOLOGNA - Propaganda ideologica, comportamento discriminatorio e incitamento alla violenza, con l'aggravante della premeditazione. A due mesi dal Saluto romano nel campo del Marzabotto con tanto di ...

Fece il Saluto romano in campo a Marzabotto : deferito il calciatore Luppi : La Procura della Figc ha sanzionato anche la sua ex squadra, il Futa, per omesso controllo sulla maglietta con l'effige della Repubblica di Salò