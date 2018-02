Salto temporale in È arrivata la felicità 2 tra incidenti e diagnosi | anticipazioni prima

optimaitalia

(Di martedì 20 febbraio 2018) Tra poche ore il pubblico di Rai1 avrà modo di mettersi comodo davanti alla tv per il debutto di Èla2. La fiction con Claudia Pandolfi e Claudio Santamaria prenderà il via con un doppio appuntamento oggi, 20 febbraio, e domani, 21 febbraio, per poi andare in onda con una singola puntata al martedì nelle prossime settimane.Le novità non mancheranno anche se il leitmotiv rimarrà sempre lo stesso: il sorriso. Nonostante tutto quello che succederà ai protagonisti di Èla2 non mancheranno la leggerezza, la musica e la serenità tipiche della comedy family firmata da Ivan Cotroneo.Undi due anni e mezzo aprirà Èla2 regalando al pubblico quello che lo stesso Santamaria ha definito "Il post E vissero felici e contenti". Dopo aver avuto il loro lieto fine, cosa ne è stato di Angelica e ...