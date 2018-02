: - globalistIT : - lysdeschamps : RT @ispionline: #Russiagate: 13 cittadini russi sono stati incriminati nell'ambito delle indagini sulle interferenze del Cremlino nelle ele… -

Il procuratore che coordina lesul,Robert Mueller, starebbe indagando anche sui contatti di Jared,il genero del presidente Trump, con la. Lo riporta la Cnn. Gli investigatori non solo vanno avanti per verificare i contatti dicon Mosca,ma nel mirino sarebbero anche alcune operazioni del marito di Ivanka Trump per ricevere finanziamenti per la sua società anche da parte di investiori non russi durante il periodo di transizione,tra questi il gruppo assicurativo cinese, Anbang Insurance,(Di martedì 20 febbraio 2018)