Rottamazione cartelle esattoriali bis | piace il Fai da Te | come fare

Berlusconi e il patto con gli italiani : nuova Rottamazione delle cartelle Equitalia : Sul candidato premier ancora scintille con Salvini: mi sono impegnato a non fare nomi ma avrà splendidi rapporti con tutti i paesi europei e con il Partito Popolare europeo, sottolinea il leader di ...

Lotta all'evasione : nel 2017 recuperati oltre 20 miliardi. Un terzo da Rottamazione delle cartelle : Sono entrati nella casse dello Stato il 5,8% in più rispetto all'anno precedente. Nella somma ci sono 6,5 miliardi provenienti dalla definizione agevolata delle cartelle

Fisco - “nel 2017 con la lotta all’evasione recuperati 20 - 1 miliardi”. Ma 6 - 5 arrivano dalla Rottamazione delle cartelle : “Il quadro tracciato è incoraggiante“, esulta Pier Carlo Padoan. “Il sentiero stretto sta portando i frutti attesi. La riscossione è in crescita, non è un fenomeno una tantum, ma strutturale”. Nel 2017, ha comunicato l’Agenzia delle Entrate, l’attività di recupero dell’evasione fiscale ha portato nelle casse dell’Erario 20,1 miliardi, un aumento del 5,8% rispetto al 2016 quanto il risultato si era fermato a 19 ...

Rottamazione cartelle - in arrivo 60 mila lettere dalle Entrate : In arrivo 60mila lettere da parte dell’Agenzia delle Entrate ai contribuenti che hanno aderito alla Rottamazione delle cartelle esattoriali ma non hanno provveduto al pagamento entro lo scorso 7 dicembre. Dopo le lettere di compliance “preventive” del 2017 che invitano i contribuenti ad aderire alla sanatoria con sconti su sanzioni e interessi, ora l’Agenzia delle Entrate ha deciso di contattare anche chi, pur avendo ...

Rottamazione cartelle - salvagente per gli esclusi : in arrivo 60mila lettere : Parte nelle prossime settimane una nuova “operazione compliance” dell’amministrazione finanziaria voluta dal presidente di Agenzia entrate-Riscossione, Ernesto Maria Ruffini, per offrire un ultimo salvagente agli oltre 60mila contribuenti – tra 1,2 milioni di quelli che hanno aderito alla sanatoria – non si è messo in regola con i pagamenti entro il 7 dicembre scorso...

Salvini : nuova Rottamazione cartelle Equitalia : Roma – Così Salvini, intervenuto all’interno di Agorà: “Stiamo lavorando sulla rottamazione delle cartelle di Equitalia”. Salvini spiega che si tratta di una “nuova rottamazione” rispetto... L'articolo Salvini: nuova rottamazione cartelle Equitalia su Roma Daily News.

Rottamazione delle cartelle - ecco i vantaggi per chi aderisce : Una delle novità più importanti di tutta la manovra finanziaria per il 2018 è senza ombra di dubbio la Rottamazione delle cartelle. Per essere più precisi, la misura è prevista dal Decreto Fiscale un collegato alla Legge di Bilancio e che nel 2018 offrirà una nuova possibilità per i contribuenti di mettersi a posto con le proprie pendenze fiscali, con le cartelle di Equitalia, dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione e con le multe prese per ...

Rottamazione bis delle cartelle - estesa al 2018 : Tra le principali novità del decreto fiscale collegato alla legge di Bilancio 2018 c'è l'estensione della definizione agevolata dei carichi, la cosiddetta ' Rottamazione bis '. Prevista la possibilità ...

Rottamazione bis delle cartelle - estesa al 2018 : Tra le principali novità del decreto fiscale collegato alla legge di Bilancio 2018 c'è l'estensione della definizione agevolata dei carichi, la cosiddetta ' Rottamazione bis '. Prevista la possibilità ...

Rottamazione cartelle bis - nuovo modello unico per aderire : Dopo la conversione del decreto Fiscale ha preso ufficialmente il via la Rottamazione bis delle cartelle esattoriali. Tra le novità inserite nel testo, rispetto alla versione originaria, c’è l’estensione della platea, ovvero i carichi affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2016 per i quali non è stata presentata precedente domanda di “Rottamazione” oltre a quelli affidati dal 1° gennaio al 30 settembre 2017. Aderendo alla ...

Rottamazione cartelle esattoriali - l’ultima chance per rientrare e le regole per chi vuole farla ora : Ultime ore per rientrare in carreggiata per chi voleva aveva chiesto di rottamare le cartelle esattoriali ma alla prova dei fatti, a luglio e settembre, non era riuscito a far fronte a tutti o parte dei pagamenti delle prime due rate. Il decreto fiscale in vigore dal 6 dicembre dopo le modifiche apportate al testo dal Parlamento, ha sancito la possibilità del “ripescaggio” dei morosi entro giovedì 7 dicembre, data ultima di pagamento anche per ...

Rottamazione cartelle - cosa rischia chi non paga : Ultimo giorno per essere riammessi alla Rottamazione delle cartelle : scade oggi il termine ultimo per saldare eventuali rate scadute nei mesi scorsi. Il decreto fiscale collegato alla Manovra infatti ...

Rottamazione DELLE CARTELLE ESATTORIALI/ La scadenza oggi : il bollettino Rav per il pagamento : ROTTAMAZIONE DELLE CARTELLE: perché bisogna pagare entro oggi. Mancando la scadenza fiscale del 7 dicembre, si perdono i vari benefici, tra i quali gli annullamenti DELLE sanzioni(Pubblicato il Thu, 07 Dec 2017 13:05:00 GMT)

Rottamazione delle cartelle esattoriali/ Oggi la scadenza : le prossime rate e i tre canali per l’adesione : Rottamazione delle cartelle: perché bisogna pagare entro Oggi. Mancando la scadenza fiscale del 7 dicembre, si perdono i vari benefici, tra i quali gli annullamenti delle sanzioni(Pubblicato il Thu, 07 Dec 2017 10:15:00 GMT)