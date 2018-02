huffingtonpost

: RT @VanninoChiti: Il Blog – Rosatellum, già in tanti a chiedere di cambiarlo. Sarebbe stato meglio pensarci prima - SenatoriPD : RT @VanninoChiti: Il Blog – Rosatellum, già in tanti a chiedere di cambiarlo. Sarebbe stato meglio pensarci prima - Franco_passeri : @giufragio @MariaAversano1 Con il rosatellum hanno fatto passare il 'momento di gloria' quel inetto, beota, e incap… - VanninoChiti : Il Blog – Rosatellum, già in tanti a chiedere di cambiarlo. Sarebbe stato meglio pensarci prima -

(Di martedì 20 febbraio 2018) Nel dibattito politico in vista delle elezioni del 4 marzo ricorre spesso un argomento, da parte di tutti gli schieramenti politici: la nuova legge elettorale, il cosiddetto. E si tratta sempre di critiche, prese di distanza. Capisco che lo faccia chi l'ha contestata e non votata a quel tempo. Ma iche l'hanno sostenuta o per lo meno non contrastata?Ancorache crei i suoi primi effetti con il voto, vengono ventilati i suoi difetti. Eppure durante il dibattito in Parlamento non mancavano voci che segnalavano i problemi. Anche io avevo fatto la mia parte, preoccupato per le sorti dell'Italia e del centrosinistra.Si prevede che verranno annullate più schede rispetto al solito per errori degli elettori nel tracciare la scelta, perché, per esempio, saranno nulle le schede in cui si sceglie un candidato all'uninominale di una lista e un simbolo di partito ...