Roma | polo di protonterapia contro i tumori

Roma : comunità ebraica protesta dinanzi ambasciata Polonia : Roma – protesta comunità ebraica sotto sede ambasciata polacca Roma – Circa 250 persone della comunità ebraica di Roma stanno manifestando dinanzi all’ambasciata di Polonia.... L'articolo Roma: comunità ebraica protesta dinanzi ambasciata Polonia su Roma Daily News.

Roma - falso turista molestava le donne dentro San Pietro : in manette il palpeggiatore seriale del Cupolone : Molestatore in un luogo sacro. Anzi nel sito simbolo della città del Vaticano, la Cupola di San Pietro. Un palpeggiatore seriale aveva scelto la scalinata stretta e a vortice che porta in cima alla ...

Roma. Giro d’Italia : piazza del Popolo si tinge di rosa : A oltre 3 mesi dalla partenza del 101° Giro d’Italia, Roma si è colorata di rosa illuminando la Fontana dei Quattro Leoni in piazza del Popolo in simultanea con le altre città tappa di Gara. Lo spettacolo lancia uno dei…Continua a leggere →

Roma - Piazza del Popolo si tinge di rosa per il Giro D'Italia : Come è noto sarà l'Urbe la meta finale del Giro D'Italia, il 27 maggio 2018, ventunesima e ultima tappa della corsa rosa, in programma dal 4 al 27 maggio e organizzata da RCS Sport/ La Gazzetta ...

L’Associazione dei meteorologi italiani sceglie Polo Meccatronica : si trasferirà da Roma a Rovereto : Trentino Sviluppo chiude il 2017 con due importanti intese volte a promuovere la costruzione di un ecosistema produttivo che sappia valorizzare le risorse naturali disponibili senza abusarne, con un occhio attento alla tutela dell’ambiente e alla lotta al cambiamento climatico. A partire da gennaio, la società di sistema provinciale, come già la Fondazione Edmund Mach e HIT – Hub Innovazione Trentino, e presto anche l’Università di Trento, ...

Roma - in Piazza del Popolo corteo degli "invisibili" : siamo 50mila : Roma, 16 dic. (askanews) - Piazza del Popolo a Roma è gremita e dal palco il grido: "siamo 50mila. siamo profughi, studenti, precari. siamo i dannati della globalizzazione, siamo gli invisibili", così ...

Roma - in Piazza del Popolo corteo degli 'invisibili' : siamo 50mila : Roma, 16 dic. (askanews) Piazza del Popolo a Roma è gremita e dal palco il grido: 'siamo 50mila. siamo profughi, studenti, precari. siamo i dannati della globalizzazione, siamo gli invisibili', così ...

I volti del popolo curdo cancellati dopo il genocidio in Iraq rivivono a Roma grazie all'arte : ... che Yadgar ci racconta mettendo a nudo la sua infanzia, la guerra e le perdite familiari, ma anche avvicinandoci alla sua famiglia, ai ricordi della madre, a un mondo considerato erroneamente troppo ...

I volti del popolo curdo cancellati dopo il genocidio in Iraq rivivono a Roma grazie all'arte : I tragici ricordi di familiari e amici uccisi, le foto dell'infanzia completamente distrutte dalla guerra, gli anni spensierati e il genocidio dei curdi iracheni voluto da Saddam Hussein: c'è tutto questo nella performance artistica di Yadgar Bakir, l'artista curdo e rifugiato politico che sabato 16 dicembre, nella moschea Romana di Tor Pignattara, metterà in scena una performance per dare di nuovo un volto al suo passato e far ...

Haftar a Roma da Pinotti e Alfano : “Il mio ruolo cruciale nella difesa del popolo libico” : L’uomo forte della Cirenaica, il generale Khalifa Haftar, ha incontrato oggi a Roma i ministri degli Esteri Alfano e della difesa Pinotti. Nelle stesse ore, a qualche migliaio di chilometri di distanza, a Mosca, Mohamed Siala, il ministro degli Esteri del governo libico di Tripoli, quello riconosciuto dall’Onu e dalla comunità internazionale, era a...

Roma - statua di piazza del Popolo perde pezzo : Questo pomeriggio, verso le 15, un cittadino ha segnalato ad una pattuglia di Carabinieri Motociclisti del Nucleo Radiomobile il distacco di una porzione di una statua posta sul muretto in via ...

Roma - danneggiata statua di una sfinge in piazza del Popolo. Ipotesi vandali : I carabinieri stanno cercando di capire se il danno è stato provocato. Non si esclude l’Ipotesi atto vandalico