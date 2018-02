Roma Droga e denaro in casa | Carabinieri arrestano 2 persone

Roma : Carabinieri - controlli antidroga ad Ostia : Ostia, i Carabinieri hanno effettuato controlli antidroga nell’ex colonia Vittoria Emanuele Roma – controlli antidroga dei Carabinieri ad Ostia. Setacciata questa mattina l’ex Colonia Vittorio... L'articolo Roma: Carabinieri, controlli antidroga ad Ostia su Roma Daily News.

Roma : operazione antidroga a San Lorenzo - in 24 ore 6 arresti : Roma: operazione antidroga dei Carabinieri a San Lorenzo: 6 arresti in 24 ore Roma – Un importante servizio antidroga è stato eseguito dai Carabinieri della... L'articolo Roma: operazione antidroga a San Lorenzo, in 24 ore 6 arresti su Roma Daily News.

Roma : vendeva droga a minorenni - arrestata 49enne : Roma: arrestata 49enne che riforniva di droga anche minorenni Roma – Era conosciuta come ‘Pitbull’ dai suoi clienti, alcuni dei quali minorenni. La donna, originaria... L'articolo Roma: vendeva droga a minorenni, arrestata 49enne su Roma Daily News.

Roma : operazione internazionale anti droga - 31 indagati e 11 arrestati : Vasta operazione antidroga a livello internazionale: 11 ARRESTI Roma – I Carabinieri della Compagnia Roma Centro, dalle prime luci dell’alba, stanno dando esecuzione ad una ordinanza di applicazione di misure... L'articolo Roma: operazione internazionale anti droga, 31 indagati e 11 arrestati su Roma Daily News.

Roma - operazione antidroga : 11 arresti : 7.43 I Carabinieri della compagnia Roma centro,le divisioni Interpol e S.i.r.e.n.e del Servizio di cooperazione internazionale della Direzione centrale di polizia criminale e le polizie di Albania e Spagna stanno eseguendo 11 arresti con l'accusa di traffico internazionale di cocaina e hashish. Nel mirino un pericoloso gruppo criminale, costituito da albanesi e italiani operanti a Roma, dedito al traffico internazionale di droga.Importata da ...

Roma : operazione antidroga a tappeto su tutta la Capitale - 9 arresti : Roma, operazione antidroga in tutta la città: da Via Giolitti a Decima, dalla Nomentana a Tor Bella Monaca Roma – Diversi arresti della Polizia di... L'articolo Roma: operazione antidroga a tappeto su tutta la Capitale, 9 arresti su Roma Daily News.

Roma : 3 arresti per detenzione e spaccio di droga sull’Appia : Roma – Carabinieri scoprono e chiudono supermercato della droga Roma – Tre persone sono state ammanettate dai Carabinieri della Stazione Roma Appia, i quali hanno... L'articolo Roma: 3 arresti per detenzione e spaccio di droga sull’Appia su Roma Daily News.

Roma : aveva in casa droga e un fucile - arrestato : Frascati: aveva in casa droga e un fucile, arrestato un 52enne Romano Roma – I Carabinieri della Stazione di Frascati hanno arrestato un 52enne Romano al... L'articolo Roma: aveva in casa droga e un fucile, arrestato su Roma Daily News.

Roma - è guerra alla 'droga dei filippini' : arrestati 7 pusher di shaboo : shaboo, è guerra alla potente metanfetamina fino a 10 volte più potente e devastante della cocaina che ha preso piede in città. I carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Roma Centro hanno ...

Roma : 25 puscher arrestati e sequestrati 650 dosi di droga : I Carabinieri hanno arrestato 25 spacciatori sequestrando 650 dosi di droga e 5.000 ero Roma – Hanno passato al setaccio tutti gli angoli alla ricerca... L'articolo Roma: 25 puscher arrestati e sequestrati 650 dosi di droga su Roma Daily News.

Rieti - laboratorio familiare di droga vicino Roma : tre arrestati portati a Rieti : Rieti - Seguendo gli spostamenti di una persona vicina al mondo degli stupefacenti, dal quartiere di Tor Bella Monaca, i Carabinieri della Compagnia di Frascati sono giunti a Fiano romano dove, all'interno di una villa, hanno scoperto un vero e proprio ...

Roma : operazione anti droga - 20 arresti : Roma: contrasto al crimine, i Falchi arrestano 20 persone per droga Roma- Nell’ambito dell’attività di contrasto al crimine della Squadra Mobile di Roma, sono state... L'articolo Roma: operazione anti droga, 20 arresti su Roma Daily News.

Roma - scoperto laboratorio droga in villa : sequestrati 3 - 5 kg cocaina : Roma, 8 feb. , askanews, Seguendo gli spostamenti di una persona vicina al mondo degli stupefacenti, dal quartiere di Tor Bella Monaca, i Carabinieri della Compagnia di Frascati sono giunti a Fiano ...