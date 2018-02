Roma | Carabinieri arrestano uomo a Ostia per droga

Roma. Droga e denaro in casa : Carabinieri arrestano 2 persone : Roma – Due arresti a Morlupo per spaccio di Droga e denaro rubato Roma – I Carabinieri della Stazione di Castelnuovo di Porto, nel corso... L'articolo Roma. Droga e denaro in casa: Carabinieri arrestano 2 persone su Roma Daily News.

maxi controllo all'Esquilino: i Carabinieri arrestano 9 persone Roma – I Carabinieri della Compagnia Roma piazza Dante ieri hanno dato il via ad una massiccia operazione di controllo...

Ostia, i Carabinieri hanno effettuato controlli antidroga nell'ex colonia Vittoria Emanuele Roma – controlli antidroga dei Carabinieri ad Ostia. Setacciata questa mattina l'ex Colonia Vittorio...

Roma - truffa sventata - I carabinieri nello specchietto : La prassi dalle nostre parti è più che nota, ma se lautomobilista non è Romano può funzionare ancora bene. Lennesimo caso di tentata truffa dello specchietto è stato, però, sventato dai carabinieri del Nucleo operativo della compagnia Roma Eur. Un uomo e una donna di una nota famiglia di nomadi stanziali di origini campane, lei di 29 anni e lui di 23, entrambi con precedenti, è entrata in azione a bordo di unutilitaria in via Circonvallazione ...

Roma: controllo scali aeroportuali, denunciato tassista abusivo e senza patente di guida Roma – Continua il servizio dei Carabinieri della Compagnia Aeroporti di Roma a Fiumicino e Ciampino....

Gentiloni presente all'inaugurazione dell'anno Accademico della Scuola Ufficiali Carabinieri Roma – Questa mattina alle ore 11.30 il Presidente del Consiglio, Paolo Gentiloni, interviene alla cerimonia di...

Roma - aghi di siringa nei sedili dei bus Cotral per pungere i viaggiatori. Il responsabile pizzicato dai carabinieri : Denunciato dai carabinieri un operatore sanitario di 58 anni, che lavora in un ospedale della Capitale, con l’accusa di lesioni personali aggravate. L’uomo è considerato responsabile di aver infilato aghi di siringa nei sedili di alcuni autobus Cotral. Le indagini dei carabinieri della stazione di Subiaco sono partite a dicembre, in seguito a rinvenimenti di aghi nelle sedute di pullman che effettuano la tratta Roma Ponte ...

Reggio Calabria : i Carabinieri catturano il latitante dato per morto - faceva l'imprenditore in Romania - Calabria Reportage : Tags ARIGANELLO PASQUALINO Carabinieri legione Carabinieri Calabria Correlati Calabria News • Cronaca • Reggio Calabria Reggio Calabria: la Squadra Mobile arresta un cittadino rumeno di ...

Roma - caso Cucchi : 'I carabinieri concordarono la versione' : Dalla numerosa mole di conversazioni intercettate sarebbe emersa la volontà dei carabinieri indagati , e adesso imputati, di concordare una difesa 'armonica'. È uno dei punti importanti della ...

“Fast and Furious” alla Romana. Ladri d’auto inseguiti e arrestati dai carabinieri : I carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Roma Trionfale hanno scoperto una banda di Ladri – ricettatori composta da 4 romani di età compresa tra 28 e 45 anni, due dei quali incensurati, che avevano la loro base logistica in un garage di Cinecittà. La scorsa notte, i militari, nel corso dei quotidiani servizi di […] L'articolo “Fast and Furious” alla romana. Ladri d’auto inseguiti e arrestati dai ...

Roma – Rubavano energia elettrica: in manette 6 persone Roma – Sei persone sono state identificate e arrestate con l'accusa di furto aggravato e un'altra...

Roma – Carabinieri soccorrono due donne aggredite dal proprio animale domestico Roma – Una signora di 65 anni e una ragazza di 39 anni, entrambe...

Roma – Le zone della Capitale di Testaccio, Campo de' Fiori, piazza Navona, largo del Teatro Valle e largo Argentina, sono state teatro di controlli serrati...