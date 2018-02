Rifiuti e corruzione | si dimette il presidente della Sma Campania Video

Napoli - Rifiuti e corruzione : si dimette il presidente della Sma Campania : L a decisione del responsabile della società regionale per l’ambiente dopo la video-inchiesta di Fanpage

Napoli - corruzione per smaltire i Rifiuti. De Luca : “Sceneggiature impensabili - come grandi operazioni di intelligence” : “Abbiamo assistito a sceneggiature impensabili, con camorristi assoldati per fare grandi operazioni di intelligence. Mi ricorda il clima di due anni e mezzo fa quando, alla vigilia della campagna elettorale per le Regionali, venne fuori la lista degli impresentabili, nella quale io avevo un ruolo d’onore tra malfattori e delinquenti”. Così il presidente della Campania Vincenzo De Luca in merito all’inchiesta sui rifiuti ...

Napoli - corruzione per smaltire i Rifiuti. La diretta della conferenza stampa dalla redazione di Fanpage : In diretta dalla redazione di Fanpage.it la conferenza stampa del direttore Francesco Piccinini e del giornalista Sacha Biazzo dopo l’inchiesta sulla corruzione per gli appalti sui rifiuti L'articolo Napoli, corruzione per smaltire i rifiuti. La diretta della conferenza stampa dalla redazione di Fanpage proviene da Il Fatto Quotidiano.

Napoli - Rifiuti e corruzione : tra gli indagati anche il figlio del governatore della Campania : È il figlio del governatore della Campania. L’inchiesta della procura di Napoli ieri ha portato a una serie di perquisizioni in uffici regionali

Napoli - corruzione per smaltire i Rifiuti. L’anticipazione dell’inchiesta di Fanpage : “Rischiato in prima persona” : Anche Roberto De Luca, assessore comunale a Salerno e figlio del governatore della Campania Vincenzo De Luca, è indagato nell’ambito dell’inchiesta della procura di Napoli che ieri ha portato a una serie di perquisizioni in uffici regionali. Il suo coinvolgimento nell’inchiesta è collegato a un video del quotidiano online Fanpage (di cui pubblichiamo un’anticipazione con il commento del direttore del sito) in cui un finto ...

Napoli - corruzione e tangenti per smaltire i Rifiuti. L’anticipazione dell’inchiesta di Fanpage : “Rischiato in prima persona” : Anche Roberto De Luca, assessore comunale a Salerno e figlio del governatore della Campania Vincenzo De Luca, è indagato nell’ambito dell’inchiesta della procura di Napoli che ieri ha portato a una serie di perquisizioni in uffici regionali. Il suo coinvolgimento nell’inchiesta è collegato a un video del quotidiano online Fanpage (che qui ripubblichiamo) in cui un finto imprenditore propone accordi illeciti in riferimento ad ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 16 febbraio : Mentre nelle liste M5S si scoprono altri 2 candidati massoni - in Campania scoppia la bomba della corruzione sui Rifiuti : Napoli Monnezza e corruzione De Luca jr. e Fdi nei guai L’inchiesta “coperta” di Fanpage finisce in procura. Indagato il figlio del presidente di Vincenzo IurilloNapoli Il Sarchiapone di Marco Travaglio Quando B. firmò il primo “Contratto con gli italiani” (peraltro ignari di tutto) sulla scrivania in noce di Bruno Vespa, nel maggio del 2001, Roberto Benigni disse a Enzo Biagi che la scena era più divertente del Sarchiapone di Walter ...

Napoli - indagini su corruzione e Rifiuti : 19.10 Inchiesta della Procura di Napoli su corruzione e traffico di rifiuti. Risulterebbe indagato un consigliere regionale di FdI, candidato alle prossime elezioni. In una nota il candidato di FdI,Luciano Passariello, precisa: "Non mi è stata contestata alcuna condotta diretta che si ipotizzi antigiuridica. Risulto coinvolto perchè altre persone avrebbero fatto il mio nome. Qualcuno può millantare credito, ma essere nominato da altre persone ...

Corruzione e traffico di Rifiuti : perquisiti uffici della Sma - indagati candidato di Fratelli d'Italia e giornalisti : Il consigliere regionale campano di Fdi Luciano Passariello, candidato alla Camera alle prossime politiche, risulterebbe indagato - secondo quanto trapela - in un'inchiesta su episodi di...

Corruzione e traffico di Rifiuti : perquisiti uffici della Sma - indagato candidato di Fratelli d'Italia : Il consigliere regionale campano di Fdi Luciano Passariello, candidato alla Camera alle prossime politiche, risulterebbe indagato - secondo quanto trapela - in un'inchiesta su episodi di...

Corruzione e traffico di Rifiuti - perquisiti uffici della Sma e del consigliere Passariello : Il consigliere regionale campano di Fdi Luciano Passariello, candidato alla Camera alle prossime politiche, risulterebbe indagato - secondo quanto trapela - in un'inchiesta su episodi di Corruzione e ...

Corruzione e traffico di Rifiuti - perquisiti uffici della Sma e del consigliere Passariello : Il consigliere regionale campano di Fdi Luciano Passariello, candidato alla Camera alle prossime politiche, risulterebbe indagato - secondo quanto trapela - in un'inchiesta su episodi di...

Corruzione e traffico di Rifiuti - indagato candidato FdI alla Camera - : Luciano Passariello sarebbe coinvolto in un'inchiesta condotta dalla Dda di Napoli e dalla sezione reati contro la pubblica amministrazione che riguarda anche la Sma, la società regionale per la ...

Corruzione e traffico di Rifiuti - indagato candidato FdI alla Camera : Corruzione e traffico di rifiuti, indagato candidato FdI alla Camera Luciano Passariello sarebbe coinvolto in un’inchiesta condotta dalla Dda di Napoli e dalla sezione reati contro la pubblica amministrazione che riguarda anche la Sma, la società regionale per la tutela dell'ambiente. Perquisiti gli uffici ...