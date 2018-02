Ricerca | creati primi embrioni chimera pecora-uomo

Ricerca - creati embrioni ibridi pecora-uomo : le prime chimere “non devono fare paura” : “La notizia che arriva dagli Usa è un passo avanti verso la realizzazione di organi xenogenici, ovvero organi umani coltivati all’interno di animali, per rispondere alla richiesta dei tanti in attesa di trapianto: 9.000 persone solo in Italia, secondo le stime“: lo ha spiegato all’Adnkronos Salute Giuseppe Novelli, genetista e rettore dell’università degli Studi di Roma Tor Vergata, in riferimento alla creazione dei ...