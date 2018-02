Renzi | “Berlusconi punta al Quirinale nel 2022 | Salvini alla premiership” 

Elezioni - D’Alema : “Berlusconi e Renzi? Tra poco li sentiremo promettere come Lucio Dalla che sarà tre volte Natale” : Grasso come leader “è se stesso: una persona seria – afferma D’Alema – Certo è più difficile conquistare la scena, se uno non partecipa a questa grottesca gara a chi la spara più grossa, cui sono impegnati a pari titolo il grande maestro Berlusconi e il suo giovane allievo Renzi. Tra poco li sentiremo promettere come Lucio Dalla che sarà tre volte Natale“. A dirlo è Massimo D’Alema, intervistato dal Corriere della Sera, ...