Recensione OnePlus 5T | flagship killer!

chimerarevo

: Mi è piaciuto un video di @YouTube: - mx5red1 : Mi è piaciuto un video di @YouTube: - pierpa_ts : Recensione #OnePlus 5T - il Best Buy di inizio 2018 - Caratteristiche | Tech Station - DjRizy_Genius : Mi è piaciuto un video di @YouTube: -

(Di martedì 20 febbraio 2018) Nella fascia di prezzo dei 500€ sono molti i contendenti per lo scettro di best buy. Tra questi, però, svetta5T, ultimo gioiellino della casa cinese! Confezione La confezione di vendita del5T presenta, come sempre, lo stile classico dell’azienda. Realizzata in un cartonato piuttosto rigido, col coperchio in colorazione bianca che riporta esclusivamente il numero 5 leggermente incavato sulla superficie. Dopo averlo sollevato, subito al di sotto troviamo lo smartphone collocato in un alloggiamento in plastica. A seguire, il libretto illustrativo con graffetta, una cover in silicone trasparente, il caricabatterie da parete e il cavo USB Type-C. Design ed ergonomia Esteticamente questo5T presenta un form factor stondato e slanciato, con la zona frontale che vede l’ampio display da 6 pollici, seguito subito al di sopra dalla fotocamera interna, ...