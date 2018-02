Real Madrid | senti Asensio | ' Ho cinque offerte' E la Juventus

Paris Saint-Germain : Emery vuole eliminare il Real Madrid - : Il tecnico ex Siviglia ha poi aggiunto: " Credo che la squadra abbia fatto una buona partita contro la migliore squadra del mondo. Sono convinto che possiamo vincere e qualificarci per il turno ...

Chelsea - Hazard : 'Non sono al livello di Messi e Ronaldo. Sul Real Madrid...' : La sfida con Messi? È bello essere accostato a lui e Ronaldo, ma io sono un giocatore diverso, cerco di raggiungere il loro livello, perché sono i migliori del mondo. Se vuoi essere uno dei migliori, ...

Betis Real Madrid 0-1 in diretta : risultato LIVE : Betis-Real Madrid 0-1 LIVE 11' Asensio Betis , 4-3-3, : Adan; Guerrero, Mandi, Bartra, Firpo; Ruiz, Amat, Guardado; Joaquin, Moron, Boudebouz. Real Madrid , 4-3-3, : Navas; Carvajal, Nacho, Sergio ...

Calciomercato Chelsea : per Hazard il Real Madrid offre 100 milioni più Bale : Secondo il Daily Express, il club spagnolo sarebbe disposto in estate ad offrire 100 milioni di sterline più il cartellino di Gareth Bale pur di assicurarsi Eden Hazard. Il Real Madrid ha individuato l’obbiettivo per la prossima stagione ed è disposto ad offrire al Chelsea 100 milioni di sterline per Eden Hazard. La conferma di questa indiscrezione arriva dal Daily Express. I Blancos faranno una mossa in estate e sarebbero disposti ...

Ceballos felice al Real Madrid? 'Ma se non gioca...' : Se Dani è felice al Real? Può essere perché sa di essere in una delle squadre migliori del mondo, ma quando tutti i giocatori passano e tu non partecipi, puoi anche essere felice, ma non del tutto'.

Real Madrid - Pochettino o Klopp per il dopo Zidane : In ogni caso, dovrà attendere l'esito della Coppa del Mondo in Russia'. Quanto a Klopp, piace come ha guidato il Borussia Dortmund e adesso il Liverpool che ha entusiasmato la dirigenza Madridista ...

Real Madrid : Pochettino - Loew o Klopp per il dopo-Zidane : In ogni caso, dovrà attendere l'esito della Coppa del Mondo in Russia '. Quanto a Klopp, piace come ha guidato il Borussia Dortmund e adesso il Liverpool che ha entusiasmato la dirigenza Madridista ...

Zidane : 'Real Madrid panchina più logorante al mondo - non parlo di futuro' VIDEO : L'allenatore del Real Madrid, Zinedine Zidane ha dichiarato in conferenza stampa alla vigilia del turno casalingo col Betis di Siviglia: 'Allenare è logorante ovunque, ma ancor di più su una panchina ...

Dalla Spagna : 'Neymar si sente ormai un giocatore del Real Madrid' : MADRID - Neymar si sente sempre più lontano dal Paris Saint Germain . Secondo 'Marca' il fuoriclasse brasiliano ha risposto con un sorriso, nell'amara notte di Champions, a chi gli chiedeva se fosse ...

POGBA AL Real MADRID? / Il Manchester United e Mourinho tremano : pronta offerta top per il centrocampista : POGBA può lasciare il Manchester United: il REAL Madrid prepara un'offerta da 135 milioni di euro. Ecco le ultime notizie sul centrocampista e la versione di Mourinho.(Pubblicato il Fri, 16 Feb 2018 20:09:00 GMT)

Real Madrid : Zidane vuole rimanere a lungo - : Il Real Madrid è senza ombra di dubbio una delle squadre più forti al Mondo e lo ha dimostrato conquistando la Champions League nelle ultime due stagioni. Due grandi successi 'griffati' Zinedine Zidane che è riuscito a trovare il giusto equilibrio tra tutti i campioni ...

Manchester United - Mourinho scarica Pogba : assalto Real Madrid in estate : Manchester United, Mourinho scarica Pogba: assalto Real Madrid in estate Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Mourinho scarica Pogba- Paul Pogba potrebbe dire addio al Manchester United in vista della prossima estate. Il centrocampista francese non sembrerebbe aver instaurato un grandissimo rapporto con Mourinho, il quale lo ha più volte elogiato, ma allo stesso ...

'Real Madrid - pronti 135 milioni per Pogba' : LONDRA - Il Real Madrid starebbe preparando un grande colpo di mercato in vista dell'estate. Il nome forte per rinforzare il centrocampo dei 'blancos' sarebbe quello di Paul Pogba . Per il cartellino ...

Il Real Madrid prepara l'assalto a Pogba : L'avventura di Paul Pogba al Manchester United potrebbe concludersi a breve. La stampa inglese lo ha duramente criticato di recente e anche Josè Mourinho ha avuto da ridire sulle sue ultime ...