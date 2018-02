Rainbow Six Siege potrebbe avere una campagna single player? Risponde il Game Director

Il futuro di Rainbow Six Siege non prevede un seguito - il supporto continuerà per altri 10 anni : Nella giornata di ieri si è conclusa la manifestazione Six Invitational dedicata all'eSport di Rainbow Six Siege, che ha premiato la squadra europea dei Penta Sports come campione del mondo.A margine dei numerosi match tra i team professionisti più forti del globo, gli sviluppatori di Rainbow Six Siege hanno approfittato dell'occasione per presentare Operazione Chimera e Outbreak, i nuovi contenuti che inaugurano l'Anno 3 del gioco, in arrivo ...

Svelato futuro di Rainbow Six Siege : 100 operatori in 10 anni e il seguito? : Rainbow Six Siege potrà avere un totale di 100 operatori in dieci anni grazie alle novità che saranno introdotte dal team di sviluppo. Praticamente non dovrebbe esserci nessun sequel per lo sparatutto tattico. Questo è ciò che viene fuori dal Six Invitational del 18 febbraio 2018, ma Ubisoft ha annunciato anche un nuovo gameplay e i dettagli della prossima modalità Outbreak zombie per Rainbow Six ...

Svelato futuro di Rainbow Six Siege : 100 operatori in 10 anni : e il seguito? : Rainbow Six Siege potrà avere un totale di 100 operatori in dieci anni grazie alle novità che saranno introdotte dal team di sviluppo. Praticamente non dovrebbe esserci nessun sequel per lo sparatutto tattico. Questo è ciò che viene fuori dal Six Invitational del 18 febbraio 2018, ma Ubisoft ha annunciato anche un nuovo gameplay e i dettagli della prossima modalità Outbreak zombie per Rainbow Six Siege. Il team di sviluppo ha reso noto che ...

Rainbow Six Siege entra nell'Anno 3 - articolo : Montreal a febbraio non è certamente una delle mete turistiche preferenziali, e con temperature che oscillano dai pochi gradi sopra lo zero ai -15, può rendere sconsigliabile anche la più breve delle passeggiati postprandiali. Ma Montreal è anche il luogo della più importante sede di Ubisoft, nonché la città dov'è stato concepito Rainbow Six Siege, uno dei fenomeni più interessanti degli ultimi anni. A livello videoludico, s'intende.Nei mesi ...

Six Invitational 2018 di Rainbow Six Siege alle fasi finali - pronti regali per gli utenti Twitch : A distanza di ormai oltre due anni dalla sua data d'uscita ufficiale, Rainbow Six Siege non smette di macinare numeri impressionanti per un titolo che di fatto si scontra senza alcun timore reverenziale con i big del settore di riferimento, i vari Battlefield e Call of Duty. La dimostrazione è arrivata già nel corso del 2017, con i mesi estivi che hanno visto il titolo sviluppato da Ubisoft sforare il muro dei venti milioni di utenti che hanno ...

Rainbow Six SIEGE : Arrivano i nuovi operatori LION E FINKA : Ubisoft annuncia ufficialmente due nuovi operatori per RAINBOW Six SIEGE, “LION e FINKA”, i quali saranno disponibili e partire dal 6 Marzo, in concomitanza con l’arrivo dell’Operazione Chimera. RAINBOW Six SIEGE: 2 nuovi operatori in arrivo Gli operatori debutteranno nei server privati il 19 Febbraio ma saranno disponibili per tutti solo a partire dal 6 Marzo, in concomitanza con il lancio del nuovo DLC, il ...

Rainbow Six Siege e molti altri gratis su Xbox Live grazie al weekend regalato : A tutti piacciono le cose gratis, per questo vi diamo una buona notizia: è in arrivo un weekend di multiplayer gratuito su Xbox 360 e Xbox One destinato anche ai non abbonati Gold. Stanno quindi per ricevere un grande regalo i membri di Xbox Live che per tutto il weekend potranno giocare online in multiplayer completamente gratis. L’evento gratuito è rivolto a tutti gli abbonati Xbox senza alcun tipo di differenza. L’annuncio è arrivato ...

Rainbow Six Siege : rivelati con un trailer i nuovi operatori di Operazione Chimera : Andando a confermare le insistenti voci di corridoio circolate nelle ultime settimane, Ubisoft ha annunciato con un trailer che i nuovi operatori in arrivo in Rainbow Six Siege sono Finka e Lion, che si aggiungeranno al team Rainbow con l'arrivo del DLC Operazione Chimera.I due operatori, uno francese e uno statunitense, avranno entrambi il ruolo di attaccanti ed erano stati anticipati da un massiccio leak che indicava inoltre le abilità dei ...

Ubisoft e HyperX insieme per i tornei Majors 2018 di Tom Clancy's Rainbow Six : Ubisoft annuncia una collaborazione con HyperX, la divisione dedicata al gaming di Kingston Technology Company, Inc., per la sponsorizzazione dei tornei Majors 2018 di Tom Clancy's Rainbow Six. HyperX è partner ufficiale ed esclusivo di headset per i due maggiori eventi del 2018 di Tom Clancy's Rainbow Six, il Six Invitational a Montreal e i Six Major a Parigi. Il panorama eSports di Tom Clancy's Rainbow Six sta crescendo a livello globale e ...

Cosa possono fare i mostri di Rainbow Six Siege Outberak - i 5 profili letali : Ubisoft ha recentemente rilasciato un secondo video per Outbreak, la nuova modalità di Rainbow Six Siege che uscirà assieme a Operazione Chimera durante i primi giorni di marzo 2018. fa parte di una serie di trailer che saranno man mano rilasciati in queste settimane e vuole spiegare la trama di questa nuova modalità: qui si apprende che una nuova epidemia con al centro un tipo di corallo che infetta i tessuti umani creando dei veri e propri ...

Rainbow Six Siege : nuovo trailer sulle origini del contagio di Outbreak : Ubisoft ha pubblicato in queste ore un nuovo trailer per Outbreak, la nuova modalità di Rainbow Six Siege in arrivo insieme ad Operazione Chimera nei primi giorni di marzo.Il video è il secondo di una serie di trailer che spiegano la trama della modalità, e quello appena pubblicato racconta come al centro dell'epidemia ci sia un particolare tipo di corallo in grado di infettare i tessuti umani e di creare, di fatto, dei mostri.Nel trailer ...

Rainbow Six Siege : nuove informazioni e programma dettagliato del torneo Six Invitational : La stagione eSport competitiva di Rainbow Six Siege sta per terminare con un ultimo, spettacolare evento, l'ormai consueto torneo Six Invitational durante il quale si sfideranno le sedici migliori squadre al mondo della Pro League del gioco.La competizione si svolgerà dal 13 al 18 febbraio a Montreal, e sarà il più grande evento eSport mai organizzato per Rainbow Six Siege. Il Six Invitational 2018 includerà sedici squadre, rappresentanti tutte ...

Rainbow Six Siege : in arrivo un weekend di gioco gratuito : È con un comunicato che Ubisoft ha voluto annunciare l'arrivo di un weekend di gioco gratuito per Tom Clancy's Rainbow Six Siege, lo sparattutto del publisher transalpino che si appresta a festeggiare il terzo anno di attività.Siege sarà disponibile gratuitamente su PC, Xbox One e PS4 dal 15 al 18 febbraio 2018. Ogni progresso raggiunto durante questa prova sarà mantenuto per tutti gli utenti che acquisteranno il gioco completo.Presumibilmente, ...

Rainbow Six Siege : l'evento Outbreak riceve un nuovo trailer : Poco tempo fa vi abbiamo riportato le interessanti informazioni condivise da Ubisoft su due dei principali contenuti che andranno a inaugurare il terzo anno di Tom Clancy's Rainbow Six Siege.Come saprete, l'evento Outebreak e Operazione Chimera inaugureranno ufficialmente l'Anno 3 del gioco, che prevede tanti nuovi contenuti tra cui un'espansione tutta dedicata alle forze italiane.Operazione Chimera sarà disponibile su server test tecnico dal 19 ...