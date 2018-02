PyeongChang | doping | positività confermata per il russo Krushelnitckii del curling e

Nuovo caso di doping ai Giochi di PyeongChang : sospeso lo sloveno Jeglic : Nuovo caso di doping ai Giochi di PyeongChang. La commissione antidoping del Tas ha infatti registrato la positività al fenoterolo del giocatore di hockey della Slovenia, Ziga Jeglic, a un test in ...

Pattinaggio artistico - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : Alina Zagitova fermata per test antidoping durante un allenamento. Scoppia la polemica : Alina Zagitova è la Campionessa d’Europa di Pattinaggio artistico e, insieme a Evgenia Medvedeva, è la grande favorita per la conquista della medaglia d’oro alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. La 15enne russa oggi si stava allenando sul ghiaccio sudcoreano in vista del programma libero in programma domani notte ma, dopo pochi minuti, è stata fermata da un ispettore della Wada (agenzia mondiale antidoping) che l’ha ...

Il doping macchia anche i Giochi di PyeongChang. Diario olimpico del 19 febbraio : Scandalo i Giochi. Non uno, ma almeno tre, forse addirittura quattro. Il mondo si interroga inutilmente sul nuovo caso doping, e ancora per Meldonium - un farmaco che copre altri farmaci - degli atleti russi. Ma se il Cio è stato costretto ad escludere ufficialmente la Russia dai Giochi Invernali è chiaro che la cultura doping in quel Paese è talmente vasta, antica e radicata da non poter essere estirpata in ...

PyeongChang - allenamento interrotto - controllo antidoping per la russa Zagitova : allenamento interrotto per un controllo antidoping per la giovane pattinatrice russa Alina Zagitova, tra le candidate all'oro olimpico a PyeongChang. La quindicenne russa era scesa in pista da alcuni ...

Olimpiadi PyeongChang 2018 - tesi complottiste sul doping di Krushelnitsky. Svishchev : “Meldonium nel cibo - colpa di altri atleti o nemici di Russi” : Il Tas ha confermato la positività al meldonium di Alexander Krushelnitsky, russo capace di vincere la medaglia di bronzo nel torneo di curling misto (insieme alla moglie Anastasia Bryzgalova) alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Il tribunale ha fatto sapere di aver avviato una procedura che coinvolge lo stesso atleta. Emergono però ulteriori dettagli in merito a questa positività: Dmitry Svishchev, Presidente della Federazione Russa di ...

PyeongChang - CIO : molto delusi se caso doping russo confermato : PyeongChang , Corea del Sud, , 19 feb. , askanews, 'Ovviamente è molto deludente per noi se, ripeto se, un caso di doping viene confermato'. Così il portavoce del Comitato olimpico internazionale, ...

PyeongChang - Saito si difende dall'accusa di doping : 'Lotterò per dimostrare che non sono dopato' : 'sono sorpreso dal risultato di questo test. Non mi sono mai dopato intenzionalmente'. Il giapponese dello short track Kei Saito si difende così dopo la notizia, annunciata questa mattina a ...