Pyeongchang 2018 | tra ghiaccio e neve è caccia all' oro

Skicross - Olimpiadi Invernali Pyeongchang 2018 : Siegmar Klotz e Stefan Thanei - credeteci! La gara della vita per sognare il colpo a sorpresa! : Siegmar Klotz e Stefan Thanei. Molti li ricorderanno per il loro passato nello sci alpino, presenze costanti del Circo Bianco anche se mai capaci di ottenere risultati di spicco. Questa notte, però, andranno a caccia di gloria alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang: saranno loro gli alfieri dell’Italia nello ski cross, disciplina dello sci freestyle. I due azzurri saranno tra i 31 atleti che si daranno battaglia per la conquista delle ...

OLIMPIADI INVERNALI 2018 Pyeongchang/ Risultati live - programma : Maffei ci prova nello snowboard : OLIMPIADI INVERNALI 2018 PYEONGCHANG: Risultati live, medagliere, programma e italiani. Cinque finali oggi 20 febbraio, con buone speranze per l'Italia(Pubblicato il Tue, 20 Feb 2018 19:22:00 GMT)

Sci alpino - Discesa femminile Olimpiadi Pyeongchang 2018 : orario d'inizio e come vederla in tv. I pettorali di partenza : La gara sarà trasmessa in diretta tv su Raidue ed Eurosport e in streaming su Rai Play ed Eurosport Player , servizio disponibile anche per i clienti di Tim Vision . OA Sport vi proporrà la DIRETTA ...

Pattinaggio artistico - Olimpiadi Invernali Pyeongchang 2018 : 5 motivi per cui Carolina Kostner può puntare al podio : Ci siamo. La gara più attesa per i colori azzurri per quanto concerne la disciplina del Pattinaggio artistico ai XXIII Giochi Olimpici di PyeongChang è finalmente arrivata. Nella primissima mattina italiana, alle ore 6:14, Carolina Kostner scenderà sul ghiaccio della Gangneung Ice Arena per il programma corto del singolo femminile, cercando di costruire mattone dopo mattone l’ennesimo miracolo sportivo, ovvero la seconda medaglia di bronzo ...

Pattinaggio artistico - Olimpiadi Invernali Pyeongchang 2018 : tocca a Carolina Kostner! Orario d'inizio e come vedere in tv e in replica lo ... : Le gare saranno trasmesse in diretta tv su Eurosport e sui canali Rai, in diretta streaming su Eurosport Player e su Premium Play oltre che sul sito della Rai, in DIRETTA LIVE scritta su OASport. ...

Sci alpino - Discesa femminile Olimpiadi Pyeongchang 2018 : orario d’inizio e come vederla in tv. I pettorali di partenza : Domani mercoledì 21 febbraio sarà tempo della Discesa femminile a PyeongChang 2018, la gara regina dello sci alpino. Sarà grande spettacolo all’insegna della velocità allo Jeongseon Alpine Centre. Sarà soprattutto caccia a Lindsey Vonn, grande favorita: l’americana ha perso una medaglia certa in superG per via di un errore nel finale e nelle prove si è dimostrata velocissima. La sua prima avversaria sarà Sofia Goggia, che su questa ...

Short track - Olimpiadi Pyeongchang 2018 : anche la Corea del Sud andava squalificata? L’Italia avrebbe vinto l’oro in staffetta… : E’ successo di tutto nella finale della staffetta femminile di Short track alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. L’Italia ha vinto la medaglia d’argento dopo le squalifiche di Cina e Canda, mentre la Corea del Sud si è aggiudicata l’oro (bronzo all’Olanda, vincitrice della Finale B). La sensazione, tuttavia, è che anche le asiatiche potessero meritare una penalizzazione. Riguardando attentamente le immagini ...

Pattinaggio artistico - Olimpiadi Pyeongchang 2018 – Carolina Kostner - Divina Grazia per infuocare il ghiaccio : una Musa a caccia di medaglie : Una fata pronta per spiccare il volo ancora una volta, per scintillare sulle sue ali magiche, per incantare una platea intera, per scaldare il cuore di tutti gli appassionati e regalare un sogno. Una Musa Danzante chiamata a interpretare meravigliosamente la propria coreografia, a strabiliare con la sua artisticità e con la sua classe innata, a regalare perle di bellezza epica come sempre ha fatto in una carriera pirotecnica e irripetibile. La ...

Pattinaggio artistico - Olimpiadi Invernali Pyeongchang 2018 : tocca a Carolina Kostner! Orario d’inizio e come vedere in tv e in replica lo short program : Questa notte (mercoledì 21 febbraio) Carolina Kostner incanterà sul ghiaccio alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. La 31enne è pronta per regalare nuove grandi emozioni a tutti gli appassionati, il sogno è quello di tornare sul podio a cinque cerchi dopo quattro anni dal pronto conquistato a Sochi. La rincorsa incomincia dal programma corto, uno dei punti di forza dell’altoatesina che si contraddistingue come sempre sotto il ...

Snowboard - Olimpiadi Invernali Pyeongchang 2018 : stanotte le qualificazioni del big air maschile. Alberto Maffei tenta un risultato storico : Lo Snowboard conclude le specialità dedicate al park & pipe con il big air maschile alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018: questa notte sono in programma, a partire dall’1.30 ora italiana, le qualificazioni. Ben trentasei atleti, divisi in due heats si daranno battaglia per entrare in finale, prevista per sabato 24 alle 2.00: passeranno all’atto conclusivo i migliori sei di ciascuna heat. Difficile fare un pronostico per ...

Sci di fondo - Olimpiadi Invernali Pyeongchang 2018. Team sprint : quanti rivali per gli azzurri! La chiave è Noeckler : Non solo Klaebo. Tutti aspettano la sfida all’ultimo centimetro tra il gigante norvegese che ha già due ori al collo e va a caccia del terzo e lo sprinter azzurro Federico Pellegrino domani nella finale della Team sprint di sci di fondo e, forse, andrà a finire proprio così ma niente è scritto in questa Olimpiade che a volte rispetta i pronostici e altre li stravolge completamente fra mille emozioni. Stavolta tutti i fari sono puntati su ...

Combinata nordica - Olimpiadi Pyeongchang 2018 : Alessandro Pittin - quanta fatica nei salti! Il feeling col trampolino coreano non è mai sbocciato : Non sono le Olimpiadi di Alessandro Pittin. La controprestazione nel salto dal trampolino HS140 conferma una sensazione che già da tempo ormai si avvertiva in casa Italia. Pittin non è mai riuscito a trovare il feeling giusto col trampolino di PyeongChang e il risultato odierno è la prova delle difficoltà in cui l’azzurro si è imbattuto sin dalla prima prova nel salto. Dopo il flop dal trampolino normale, più congeniale alle sue ...

Olimpiadi Pyeongchang 2018 : le speranze di medaglia dell’Italia. Il borsino e le percentuali di mercoledì 21 febbraio : Quella di mercoledì 21 febbraio sarà una giornata molto importante per l’Italia alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Andiamo a scoprire il borsino e le percentuali di medaglia. SCI ALPINO Ore 3.00, discesa femminile Dipenderà tutto da Sofia Goggia. La bergamasca riuscirà finalmente a disputare una gara senza commettere errori? Ci riuscisse, allora il podio sarebbe davvero vicino. Sulla carta, l’azzurra condividerà i favori ...

Speed skating - Olimpiadi Invernali Pyeongchang 2018 : duello Olanda-Corea del Sud nel team pursuit maschile - l’Italia si gioca la quinta piazza : Nella giornata di domani la Gangneung Oval tornerà nuovamente protagonista nelle gare riservate allo Speed skating in queste Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Saranno le finali del team pursuit maschile e femminile a caratterizzare l’esibizione sul ghiaccio sudcoreano e l’Olanda va a caccia di nuovi successi. Concentrandoci sulla gara maschile sono quattro le nazioni che prenderanno parte alla corsa all’oro: l’Olanda, per ...