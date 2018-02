Prostituzione | la legge Merlin compie 60 anni | il 20 febbraio 1958 venne approvata

ilfattoquotidiano

: Prostituzione, 60 anni fa lo stop alle case chiuse con la legge Merlin - SkyTG24 : Prostituzione, 60 anni fa lo stop alle case chiuse con la legge Merlin - Tavellik : RT @LetteraDonna: A 60 anni dall'abolizione delle case chiuse, conosciamo meglio la donna che ha presentato la legge contro lo sfruttamento… - Elisabetta_E_ : RT @FedericaVilla3: Sessant'anni fa veniva approvata definitivamente la #leggemerlin che chiudeva in Italia le “case chiuse”. Le norme, le… -

(Di martedì 20 febbraio 2018) Era il 20, sessant’fa, quandodefinitivamente lache aboliva le case chiuse. Ci vollero esattamente sette mesi per dare corso alla: il 20 settembrero chiuse 560 case di tolleranza in cui venivano ospitate circa 2.700 prostitute. Non fu un iter semplice per il testo voluto dalla senatrice socialista Lina, una delle 21 ‘madri costituenti’, che contestualmente introduceva i reati di sfruttamento, induzione e favoreggiamento della. Lanonsubito, la parlamentare impiegò dieciper farla passare dopo lunghe discussioni in Parlamento. A votarla, alla fine, fu un fronte trasversale composto da Democrazia Cristiana, Partito comunista, socialisti e repubblicani. Votarono contro invece monarchici, Msi, Pli e socialdemocratici. A 60di distanza, il tema delle case ...