Progressive rock | un’ondata di magia nella musica

huffingtonpost

: @RossoneroCinico @enrico100 per nn parlare di tt i gruppi rock progressive(genesis tt il filone scena di canterbury… - fabrizi28199248 : @RossoneroCinico @enrico100 per nn parlare di tt i gruppi rock progressive(genesis tt il filone scena di canterbury… - PaoloAnessi : RT @VCarpentieri: Questa settimana ti consiglio: TribalTech - Illicit (1991). I Tribal Tech sono considerati un gruppo icona della #Musica… - tezzin : La playlist di oggi include: - progressive rock - pop italiano - alternative metal - classica strumentale -

(Di martedì 20 febbraio 2018) Progressivo. È ciò che progredisce, che tende ad andare avanti. Non necessariamente a migliorare, esiste infatti anche una progressione negativa... ma qui non ci interessa. Sto parlando delprogressivo,, o semplicemente prog. Proprio di evoluzione si parla, dalla matrice; dalla metà-fine degli anni '60.Evoluzione che rende grandi e ancora unici gruppi del panorama angloamericano, come Camel, Jethro Tull, Gentle Giant, Rush, i Nice e poi Emerson Lake & Palmer, Genesis, Yes, King Crimson, Van Der Graaf e ancora altri. La progressione, ilappunto, a un certo punto s'insinua, inizia e sconvolge tutto. Analizza ilche, dalla sua semplice animalità (proprio in senso di anima), data la diretta discendenza dallablues, lo porta, quasi accarezzandolo, a un livello compositivo più alto. Il senso della ...