Premier Gentiloni alla Scala

Emma Bonino : “Gentiloni rassicurante - resti Premier. Larghe intese senza Lega e M5S” : Arriva in redazione sola. senza staff o portaborse. Con una mano trascina un trolley rosso. Nell’altra stringe un libro, Memorie di una militante azionista: il romanzo politico di Gianna Radiconcini, giornalista antifascista e repubblicana che per anni ha raccontato da Bruxelles e Strasburgo il lungo cammino verso l’integrazione europea. «Quella st...

Elezioni - Matteo Renzi : 'Parlamentari M5S guadagnano piu' del Premier. Con Gentiloni tutto ok' : Per ridurre i costi della politica noi abbiamo fatto delle leggi non revocabili, non come i bonifici truffaldini del M5S'. Renzi difende poi l'accordo Minniti-Libia: 'Poter bloccare le partenze e' lo ...

Canone Rai - esenzioni più ampie Altri 235mila over 75 non pagano L'annuncio del Premier Gentiloni : Firmato dai ministri dell'Economia e dello Sviluppo economico un decreto che aumenta la fascia di reddito per le persone over 75 esentate dal pagamento del Canone della Rai Segui su affaritaliani.it

Perché Renzi non si preoccupa del sostegno di Prodi a Gentiloni Premier : A quattordici giorni dalle elezioni Matteo Renzi punta ancora di più sul voto dei cattolici. Per raggiungere l'obiettivo di portare il Partito democratico ad essere il primo partito italiano e il primo gruppo del nuovo Parlamento (traguardo "a portata di mano", sostiene) il segretario dem si rivolge "alle donne e agli uomini del mondo cattolico" e li mette sull'avviso: "Siamo a un bivio - dice ...

Tutti dal ministro Delrio per la Ragusa Catania : non bastano le rassicurazioni del Premier Gentiloni : Duccio Gennaro Tutti dal ministro Graziano Delrio , foto, . I sindaci dei comuni direttamente interessati alla realizzazione della Ragusa Catania non vogliono aspettare. Durate la giornata di lunedì ...

Sfida sul Premier - Prodi rilancia Gentiloni : «Il mio ritorno da pensionato dopo nove anniHo fatto quello che dovevo fare» : «Paolo è la serietà al governo, lavora bene in un momento difficile»Il padre dell’Ulivo sostiene «Insieme»: il Rosatellum va cambiato

