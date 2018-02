Porsche - Finisce l' era del diesel | fuori produzione l' ultima variante

quattroruote

: Finisce fuori strada con la Porsche all’1 di notte, trovato alla mattina: la tragica fine di un 52enne di San L | - pu24it : Finisce fuori strada con la Porsche all’1 di notte, trovato alla mattina: la tragica fine di un 52enne di San L | - ilmiografico : Tutte le strade portano al Kursaal Silvia ?? -

(Di martedì 20 febbraio 2018) Lanon proporrà più modelli alimentati a gasolio, concentrandosi su benzina, ibrido ed elettrico. Con un comunicato ufficiale la Casa tedesca ha messo la parola fine all'epoca delle discusse versioni V6, aperta nel 2002 con la Cayenne e poi allargata anche a Panamera e Macan.Esce dila Macan S. Con la gamma delle nuove Panamera e Cayenne già prive di variantidal momento della presentazione, l'ultimo modello a gasolio rimasto era la Macan S, la cuiè stata appena terminata. Per la Suv più piccola è in arrivo entro pochi mesi il restyling di metà carriera: per mantenere la versionesarebbe stato necessario un corposo aggiornamento del powertrain a causa delle nuove regole di omologazione secondo lo standard WLTP.I clientipreferiscono l'elettrificazione. Laha confermato anche che le versionisi sono ...