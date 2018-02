Pista ciclabile a firma grillina | opposizioni polemizzano

Roseto : Pista ciclabile e lavoratori LSU - le precisazioni del vicesindaco Tacchetti : ... infine, ho ricevuto parole di apprezzamento da parte dei dipendenti della cooperativa perché questa amministrazione, nonostante le difficoltà di bilancio, ha fatto la scelta politica netta di ...

Roma. Al via i lavori per la nuova Pista ciclabile su via Nomentana : Sono partiti questa settimana i lavori per la realizzazione della nuova pista ciclabile su via Nomentana, tra Porta Pia e via Valle d’Aosta-via Valdarno. L’infrastruttura avrà una lunghezza di 3,8 chilometri. La durata del cantiere sarà di circa 400 giorni,…Continua a leggere →

Pista ciclabile o parcheggio? La denuncia di De Marchi diventa virale (video) Video : La convivenza in strada tra i suoi diversi utenti non è mai stata facile. Come sappiamo la strada è di tutti, dal pedone all'autoarticolato, passando dal ciclista all'automobilista. Purtroppo però vengono segnalati abusi importanti che denotano un mancato rispetto sia delle regole del codice della strada, che della convivenza pacifica, sempre più difficile visto l'aumentare del traffico stradale anche fuori dalle citta'. Il Video di De Marchi in ...

Come sarà la Pista ciclabile di via Nomentana (i lavori dureranno 400 giorni) : Lunedì 22 gennaio partiranno i lavori per la realizzazione della nuova pista ciclabile su via Nomentana, tra Porta Pia e via Valle d'Aosta-via Valdarno. L'infrastruttura avrà una lunghezza di 3,8 chilometri. La durata del cantiere sarà di circa 400 giorni, con la chiusura dei lavori prevista per febbraio 2019 e un costo complessivo di 1,7 milioni di euro. "Un'opera fortemente voluta dai cittadini, i cui ...

A Mantova un commerciante è stato ucciso da un killer su una Pista ciclabile Video : Sandro Tallarico, 57 anni, famoso commerciante di abbigliamento è stato ucciso stamattina a Mantova sulla pista ciclabile [Video] di San Giorgio che porta al centro della citta'. E' stato ucciso da tre colpi di pistola ma solo uno di questi è stato fatale, che l'ha colpito sul petto all'altezza del cuore. I carabinieri hanno smentito la notizia che accanto al corpo era stato ritrovato un coltello di piccole dimensioni. Chi era la vittima? L'uomo ...

