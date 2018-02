Pirlo di nuovo in Nazionale? Il regista ‘chiama’ Di Biagio

calcioweb.eu

(Di martedì 20 febbraio 2018) Andrea, intercettato a margine di un evento organizzato da Intesa Sanpaolo e Panini a Milano, ha parlato ai microfoni dei giornalisti presenti: “Se mi aspettavo Gattuso convincente come allenatore? Lo speravo, sta facendo molto bene l’ho sentito qualche giorno fa e sono contento di quello che sta facendo. Ha portato grande voglia e grande senso di appartenenza che erano le cose che sono mancate negli ultimi anni al Milan. Se il Milan può arrivare in Champions? Comincerei a pensarci, perché Rino sta facendo molto bene quindi spero possa fare ancora meglio”. Su Buffon e sulla lotta scudetto: “Un consiglio a Buffon? C’ha 40 anni quindi è grande abbastanza per decidere. Lotta scudetto? Credo che la Juventus sia la più attrezzata per vincere anche se il Napoli sta facendo molto bene, quindi finché resta il Napoli davanti la più accreditata rimane il ...