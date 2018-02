Pippa Middleton relax sulla neve con il marito James Matthews

people24.myblog

(Di martedì 20 febbraio 2018) Ecconon si vedeva da un po’ dagli eventi mondani dopo le sue sfarzose nozze con il miliardario, laè stata paparazzata durante una vacanza lampo sulle nevi di Verbier con il. Il settimanale “Chi”, e Tgcom24 anticipano in esclusiva, gli scatti della coppia in tuta da sci. Dopo le polemiche sollevate per le loro spettacolari nozze, i due sono praticamente spariti dalla vita mondana londinese anche per non mettere in imbarazzo la duchessa di Cambridge. Ora sono ricomparsi nella stazione sciistica più amata dai reali di tutta Europa dove lo stesso principe Andrea d’Inghilterra, duca di York, possiede uno chalet che affitta ad amici e parenti.