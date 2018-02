Piazza Affari segue la scia rialzista di Eurolandia : Chiusura con il segno più per le principali borse del Vecchio Continente che si posizionano sopra la linea di parità. Fa eccezione Londra che rimane al palo impensierita da una Brexit che si non si ...

Piazza Affari chiude in positivo : Ftse Mib guadagna lo 0 - 46% : Seduta positiva per la Borsa di Milano. A Piazza Affari il Ftse Mib ha chiuso le contrattazioni guadagnando lo 0,46% a 22.673 punti.

Piazza Affari : peggiora Mutuionline : Ribasso scomposto per Mutuionline , che esibisce una perdita secca del 2,37% sui valori precedenti. Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE Italia Mid Cap . Al ...

Poste Italiane sale a Piazza Affari dopo i conti : Punta con decisione al rialzo Poste Italiane: a Piazza Affari oggi i titoli salgono di quasi due punti percentuali a 6,79 euro . Ieri a mercati chiusi la società che si occupa della gestione del ...

BORSA ITALIANA OGGI/ Milano - news : Piazza Affari attende l'indice Zew tedesco (20 febbraio 2018) : BORSA ITALIANA news. Piazza Affari OGGI cerca il rimbalzo dopo il calo di ieri. Tra i pochi dati attesi c'è l'indice Zew tedesco. Gli aggiornamenti sulle azioni più importanti(Pubblicato il Tue, 20 Feb 2018 04:29:00 GMT)

Piazza Affari chiude in coda alle borse europee : Teleborsa, - Si chiude una giornata negativa per il listino milanese e per le altre borse europee che oggi 19 febbraio sono rimaste orfane della borsa di Wall Street rimasta chiusa per celebrare la ...

Borsa - Piazza Affari chiude in calo : Ftse Mib a -1% : Chiusura in territorio negativo per la Borsa di Milano. A Piazza Affari l'indice Ftse Mib ha ceduto l'1% a 22.568 punti, mentre il Ftse All Share ha lasciato sul terreno lo 0,96% a quota 24.829 punti.

Crolla a Piazza Affari Ferrari : Ribasso scomposto per Ferrari , che esibisce una perdita secca del 2,10% sui valori precedenti. L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista del cavallino ...

Borse europee sulla parità. In rosso Piazza Affari : Seduta negativa per il listino milanese mentre le altre Borse europee scambiano sulla parità. Tra gli appuntamenti rilevanti della giornata, la riunione dell'Eurogruppo per votare il prossimo ...

Vola a Piazza Affari Cerved Information Solutions : Seduta decisamente positiva per Cerved Information Solutions , che tratta in rialzo del 2,69%. Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE MIB . Al momento, quindi,...

BORSA ITALIANA OGGI/ Milano - news : Piazza Affari alle prese con aumento di capitale Creval (19 febbraio 2018) : BORSA ITALIANA news. Piazza Affari OGGI inizia una nuova settimana. Pochi dati macreconomici, mentre inizia l'aumento di capitale di Creval. Gli aggiornamenti sulle azioni più importanti(Pubblicato il Mon, 19 Feb 2018 03:08:00 GMT)

Piazza Affari chiude in testa alle borse europee : Teleborsa, - Giornata di guadagni per Piazza Affari e le altre principali borse europee che chiudono la prima settimana di guadagni dopo tre ottave negative , oltre a mettere a segno la miglior ...

