Philip Morris Int e Ferrari collaborano per promuovere la visione di un mondo senza fumo

F1 - Philip Morris International e Ferrari insieme fino al 2021 : Losanna, 20 feb. (AdnKronos) – Philip Morris International Inc. (Pmi) e la Scuderia Ferrari hanno prolungato la loro collaborazione fino al 2021. Una collaborazione riuscita che dura da oltre 40 anni e che, a partire da oggi, sarà esclusivamente mirata a portare avanti la causa di un mondo senza fumo, un mondo in cui tutti coloro che altrimenti continuerebbero a fumare passino dalla forma più pericolosa di consumo di nicotina, la ...

Certificazione "Top Employer" a Philip Morris Italia : Roma, , askanews, - Philip Morris Italia e Philip Morris Manufacturing & Technology Bologna hanno ricevuto la Certificazione di "Top Employer", rispettivamente per il nono e il quinto anno consecutivo.

Philip Morris International - i primi riconoscimenti scientifici negli Stati Uniti per i prodotti a tabacco riscaldato : Lo scorso 25 gennaio, a Silver Spring, nel Maryland, il Comitato Scientifico di Consulenza per i prodotti del tabacco - Tobacco Product Scientific Advisory Committee (TPSAC) ha fornito alla Food and Drug Administration (FDA), la sua opinione riguardo alcuni importanti aspetti scientifici legati alla

Philip Morris : importante passo nel processo di revisione di IQOS : Gli esperti di Philip Morris International e Philip Morris USA hanno presentato, lo scorso 25 e 25 gennaio, gli studi scientifici al Comitato Scientifico Consultivo per i Prodotti del Tabacco della ...

Stop Usa alla Philip Morris In fumo gli affari di Vacchi Il titolo Gima Tt va ko a Piazza Affari : Per il comitato di consulenti della Fda (la authority americana che controlla alimentari e farmaci) le tesi di Philip Morris che le nuove sigarette elettroniche IQOS facciano meno male di quelle tradizionali sono in gran parte non dimostrate. Per il colosso del tabacco Usa potrebbe voler significare dire addio al sostegno della Fda, anche se la commercializzazione del prodotto negli States non sembra a rischio. A Piazza Affari soffre Gima TT, ...