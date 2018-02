Pestaggio del dirigente di FN | due fermati Perquisizioni in ambienti dei centri sociali  

Palermo - qual è la cosa più inquietante del Pestaggio del dirigente di Forza Nuova : Fino a ieri sera le uniche tangibili notizie su tale Massimo Ursino si potevano reperire solo sulle pagine della cronaca giudiziaria. L’Ansa lo ricorda, infatti, per il suo arresto nel 2006 per aver pestato e rapinato due cittadini originari del Bangladesh, come incriminato per un’altra aggressione a sfondo razziale nel 2005 e protagonista di numerosi atti di violenza verbale e non. Insomma il titolo, che oggi scopro, di coordinatore palermitano ...

Pestaggio del carabiniere - anche il terzo arrestato rimane in carcere : Badante uccisa e buttata nel Po, arrestato l'ex compagno 3 Giovani rapper derubati per migliaia di euro, arrestato un 50enne 4 Prodotti alimentari dell'Est in vendita abusivamente, ambulante nei guai ...

Piacenza : dai 'Si Cobas' solidarietà agli arrestati per il Pestaggio del carabiniere : In città intanto arriva Roberto Fiore. Ieri violenti scontri contro un comizio di FN a Bologna, 6 antagonisti e 4 poliziotti feriti -

Corteo di Piacenza - due arrestati per il Pestaggio del carabiniere : Sono finiti agli arresti i due manifestanti, che durante il Corteo a Piacenza di sabato scorso si sono resi protagonisti di violenza nei confronti di un carabiniere.

Due persone in arresto per il Pestaggio del carabiniere : Due persone sono finite in manette a Pavia e a Torino per il pestaggio di un carabiniere avvenuto lo scorso sabato durante una manifestazione a Piacenza.Sono loro secondo gli inquirenti i responsabili di quelle botte al brigadiere Luca Belvedere, che gli hanno procurato una frattura scomposta della spalla. In particolare uno di loro avrebbe sottratto lo scudo che il militare aveva con sé, mentre l'altro gli avrebbe fatto lo sgambetto, per ...