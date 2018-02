Perù | Fujimori sarà processato per uccisioni di massa

Perù - l'ex leader Fujimori verso un nuovo processo per massacro : Un tribunale in Perù ha deciso che l'ex presidente Alberto Fujimori potrà essere processato in merito a un massacro avvenuto nel 1992, nonostante la recente grazia concessogli dall'attuale leader ...

Perù - Fujimori accusato di 6 omicidi : Alberto Fujimori, l'ex autocrate del Perù al quale il presidente in carica, Pablo Kuczynsky (Pkk),ha concesso l'indulto lo scorso dicembre, sarà processato per uccisioni massa. Un tribunale ne ha ordinato il rinvio a giudizio con altre 22 persone per aver ucciso 6 agricoltori nella città di Patvilca nel 1992. Per i giudici, il recente atto di clemenza, non lo tutela rispetto alle uccisioni di massa.Fujimori, 79 anni, ha scontato solo 12 dei 25 ...

Perù - ex presidente Fujimori ricoverato : 1.54 L'ex presidente del Perù Fujimori,recentemente graziato da una condanna a 25 anni di carcere,è stato trasportato in un ospedale della capitale Lima,dove si trova in osservazione. Il medico di famiglia,Aguinaga ha detto al quotidiano El Comercio che il 79enne Fujimori soffre di aritmie cardiache, così è stato disposto il ricovero. Il presidente del Perù,Pedro Kuczynski, ha graziato Fujimori alla vigilia di Natale,consentendo la sua ...

Fujimori - sogno Perù senza amarezza : LIMA, 7 GEN - L'ex 'uomo forte' peruviano Alberto Fujimori, che nei giorni scorsi è stato scarcerato con un controverso indulto, è tornato a twittare, scrivendo di sognare un "Perù senza amarezze". ...

Perù - l'ex presidente Fujimori è libero : 9.34 l'ex presidente peruviano Fujimori, condannato per crimini contro l'umanità, ha lasciato la clinica dove era stato trasferito dal carcere ed è libero. Fujimori è stato graziato dal Capo dello Stato Kuczynsk, fatto che ha generato una crisi politica nel Paese. Scortato da poliziotti e guardie del corpo, il 79enne è uscito dall'ingresso principale della clinica salutando la folla prima di entrare in una automobile.

Perù - caso Fujimori : si dimette Nieto : 8.30 Il ministro della Difesa del Perù,Diego Nieto,si è dimesso.E' il secondo membro del governo a lasciare a causa della grazia accordata dal presidente Kuczynski all'ex capo di Stato, Alberto Fujimori, condannato per omicidio e altri reati contro i diritti umani. Prima di Nieto si era dimesso Salvador del Solar, ministro della Cultura. Oltre ai due ministri si è dimesso anche il capo del servizio pubblico radiotelevisivo peruviano.

L’ex presidente peruviano Alberto Fujimori ha chiesto perdono : Con un video girato in una stanza di ospedale, due giorni dopo avere ricevuto la grazia, ha chiesto scusa ai peruviani che si sono sentiti «defraudati» dal suo governo The post L’ex presidente peruviano Alberto Fujimori ha chiesto perdono appeared first on Il Post.

Perù - manifestanti in piazza contro grazia a ex presidente Fujimori : Migliaia di persone sono scese in piazza nelle principali città del Perù per protestare contro la grazia concessa all'ex presidente Alberto Fujimori, condannato a 25 anni di carcere per crimini fra ...