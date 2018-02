Perché il piano camomilla di Mattarella rassicura i mercati

[L'analisi] Non chiamatelo folle - il piano di Traini era lucido ed organizzato. E vi spiego Perché : Non si è fatto a tempo ad avviare il dibattito sul tasso di follia di Luca Traini, il responsabile del raid razzista di Macerata, che era già pronta la diagnosi: soggetto border line. A offrircela lo ...

Migranti - il piano di Forza Italia : Ecco Perché è nata l'emergenza : Tra i temi più caldi della campagna elettorale per il voto del prossimo 4 marzo c'è l'emergenza immigrazione. È uno dei punti più importanti che dovrà affrontare il prossimo esecutivo. E così con una clip pubblicata sulla pagina Facebook di Silvio Berlusconi, Forza Italia spiega come è nata davvero questa emergenza che ha portato migliaia di immigrati a sbracare sulle coste Italiane. In primo luogo viene sottolineato come durante il ...

L'ultimo superstite di Rigopiano Giampaolo Matrone : "Ho trascorso 60 ore sotto le macerie. Ora combatto Perché mia figlia abbia sempre il sorriso" : "Oggi non vedo più il futuro, ma combatterò nella vita per due motivi: fare di tutto perché mia figlia abbia sempre il sorriso e portare a casa la giustizia per le 29 vittime". Giampaolo Matrone, L'ultimo sopravvissuto della strage di Rigopiano, parla a LaPresse dopo aver terminato le sue quattro ore giornaliere di fisioterapia. Aver trascorso oltre 60 ore sotto più di 100 tonnellate di ghiaccio ha lasciato un ricordo ...

Rigopiano. Vittime : non abbiamo capito perchè è successo. Sulla strage la scure della prescrizione : Nella vicenda del resort sono indagate dalla Procura di Pescara 23 persone. I reati ipotizzati negli avvisi di garanzia vanno, a vario titolo, dal crollo di costruzioni o altri disastri colposi, all'omicidio e lesioni colpose, all'abuso d'ufficio e al falso ideologico, alla rimozione o omissione dolosa di cautele contro infortuni sul lavoro