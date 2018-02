Perché De Luca ha querelato Di Maio

De Luca - Lavia vs Gomez : “Caso politico Perché scoppia a pochi giorni dal voto”. “Si chiama familismo amorale” : Polemica vivace a Tagadà (La7) tra Peter Gomez, direttore de ilfattoquotidiano.it e di FQ Millennium, e Mario Lavia, ex direttore dell’Unità online. Il dibattito è incentrato sul caso di Roberto De Luca, figlio del presidente della Regione Campania e assessore dimissionario al Bilancio del Comune di Salerno. e sull’inchiesta giornalistica di Fanpage su rifiuti, appalti e corruzione. Lavia osserva: “E’ un caso politico perché a due ...

Inchiesta sui rifiuti in Campania : Perché De Luca jr. si è dimesso : Il figlio del governatore della Campagna ha lasciato l'incarico di assessore al Bilancio del Comune di Salerno dopo i video di Fanpage

DON EURO - LUCA MORINI/ Nel mirino di Nina Palmieri anche il vescovo Santucci : "Perché lo protegge?" (Le Iene) : Don EURO, LUCA MORINI: il caso a Le Iene. Offerte spese in viaggi, escort gay e beauty farm: verrà rinviato a giudizio? Le ultime notizie sulla vicenda, alla luce dei nuovi sviluppi

PD - alla corte di Renzi c’è anche Franco Alfieri : “Fritturine? Solo una battuta di De Luca. Ho consenso Perché sto tra la gente” : Tutti lo ricordano come l’uomo delle “fritturine” ai tempi del referendum costituzionale. Il simbolo della “clientela come Cristo comanda”, secondo le parole del presidente della regione Campania, Vincenzo De Luca. Ora Franco Alfieri, già sindaco di Agropoli e poi capo della segreteria politica dello stesso governatore della Campania Vincenzo De Luca, correrà per il Pd per un posto alla Camera dei deputati. Una ...

Luca Onestini - Soleil Sorge e Marco Cartasegna potrebbero incontrarsi nei prossimi giorni : ecco perchè : Luca Onestini, Soleil Sorge e Marco Cartasegna potrebbero incontrarsi prossimamente: ecco svelato il motivo Un triangolo amoroso senza fine quello tra Luca Onestini, Soleil Sorge e Marco Onestini. Sia Luca che Soleil, da quando le loro strade si sono divise, hanno sempre dichiarato di non essersi più visti dopo la rottura in diretta al Grande […] L'articolo Luca Onestini, Soleil Sorge e Marco Cartasegna potrebbero incontrarsi nei prossimi ...

Luca Traini - retroscena sulla sparatoria : Pamela Mastropietro e la vendetta personale - Perché voleva morti gli africani : Dietro la follia omicida di Luca Traini non c'è solo una matrice politica, evidentemente deviata. Ad armare la mano del ragazzo che ha sparato a 11 immigrati sabato mattina a Macerata c'è anche il movente di una dotta, delirante vendetta privata e personale. ...

Elena Morali / Video : Gianluca Fubelli stasera non sarà in studio - ecco Perché (Isola dei famosi 2018) : Elena Morali parlando della sua prima settimana su l'Isola dei famosi elogia il comportamento di Giucas Casella visto come un 'papino' e degli altri naufraghi.

Scontro tra Lory Del Santo e Luca Onestini - l'attrice lo accusa in diretta : 'Perché non mi saluti?' : Colpo di scena a Mattino 5 dove si è accesa una discussione tra Lory Del Santo e Luca Onestini. Federica Panicucci ha ospitato nella sua trasmissione Luca e Ivana Mrazova . La coppia dopo essersi ...

Luca Vismara/ Amici 17 - duro scontro con Rudy Zerbi. "Ecco il Perché dei miei mancati schieramenti" : Luca Vismara rischia l'eliminazione nella nuova diretta di Amici 17? Dopo l'ennesima discussione con Carlo di Francesco e Rudy Zerbi ormai sembra che non ci sia più speranza per lui

Lucas Moura venduto Perché “dava notizie alla stampa” : Lucas Moura venduto perché “dava notizie alla stampa” Giocava poco ma, soprattutto, parlava molto. Troppo evidentemente. È la storia di Lucas Moura, quella, almeno, raccontata da Le Parisien. Il quotidiano parigino si è preso la briga di svelare un retroscena di mercato quanto meno curioso: perché il brasiliano è finito al Tottenham nell’ultima sessione di […] L'articolo Lucas Moura venduto perché “dava notizie alla ...

Michelle Hunziker e Giulia Bongiorno contro Selvaggia Lucarelli/ Doppia Difesa : "Perché non ci ha chiamate?" : Michelle Hunziker e Giulia Bongiorno contro Selvaggia Lucarelli per l'attacco a Doppia Difesa: "Perché non ci ha chiamate?". La conduttrice svizzera replica alla giornalista in un'intervista