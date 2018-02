Pattinaggio di figura | Olimpiadi invernali PyeongChang 2018 | Tessa Virtue e Scott Moir da

Pattinaggio di figura - Olimpiadi invernali Pyeongchang 2018 : Tessa Virtue e Scott Moir tornano all’oro olimpico! Gabriella Papadakis e Guillaume Cizeron si fermano a meno di un punto : Prosegue, sul ghiaccio della Gangneung Ice Arena, il programma del Pattinaggio di figura ai Giochi Olimpici invernali di Pyeongchang 2018. Questo martedì abbiamo visto all’opera le coppie della danza impegnate nella free dance, al termine della quale sono state assegnate le medaglie. Già campioni olimpici a Vancouver 2010, i canadesi Tessa Virtue e Scott Moir sono riusciti a confermarsi dopo aver già stabilito il primato mondiale della danza ...

LIVE Pattinaggio di figura - Olimpiadi PyeongChang 2018 in DIRETTA : Cappellini-Lanotte - credeteci! Assalto al podio nella danza! Guignard-Fabbri nella top ten! : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del programma libero di danza alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Il Pattinaggio di figura assegna delle medaglie importanti e l’Italia vuole essere assoluta protagonista: Anna Cappellini e Luca Lanotte ci devono credere, devono provarci fino in fondo, devono sognare in grande e sfruttare l’occasione della vita. Gli azzurri sono quinti dopo il programma corto e sono distaccati di ...

Pattinaggio di figura - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : Charlène Guignard e Marco Fabbri - sfida alla coppia inglese per la top 10 : Nella short dance andata in scena questa notte gli atleti azzurri Charlène Guignard e Marco Fabbri si sono classificati in undicesima posizione con 68.16 punti, suddivisi in 34.19 (tecnico) e 34.19 (componenti del programma). La coppia allenata da Barbara Fusar Poli è stata protagonista di un programma solido macchiato da un errore sulla sequenza di twizzles, elemento con cui hanno perso l’ormai consolidato livello 4 guadagnando solo ...

Pattinaggio di figura - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : quando gareggiano gli azzurri nel programma libero della danza? Programma - orari e tv : Nella notte italiana di martedì 20 febbraio si disputerà il Programma libero di danza alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Sul ghiaccio sudcoreano si assegnano le medaglie e l’Italia vuole sognare in grande con Anna Cappellini e Luca Lanotte: gli azzurri sono quinti dopo il corto a un solo punto dal podio, la medaglia è davvero possibile. La nostra coppia si esibirà alle 04.40 italiane sfidando i fratelli Shibutani, ...

Pattinaggio di figura - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : Anna Cappellini e Luca Lanotte - sognare si può! questa notte l’assalto al bronzo. Ma la lotta è apertissima : Primo step superato. questa mattina l’Italia si è svegliata a colpi di ritmi latini, quelli magicamente interpretati da Anna Cappellini e Luca Lanotte, quinti classificati dopo una short dance magica chiusa con il nuovo primato personale e record italiano sul segmento di 76.57, suddiviso in 40.00 nel tecnico e 36.57 nelle componenti del programma. Il merito di questo incoraggiante punteggio, oltre l’ottimo grado di esecuzione di ...

Pattinaggio di figura - Olimpiadi invernali PyeongChang 2018 : sfida tra Tessa Virtue / Scott Moir e Gabriella Papadakis / Guillaume Cizeron nella free dance. Anna Cappellini e Luca Lanotte in corsa per il bronzo : Prosegue, sul ghiaccio della Gangneung Ice Arena, il programma del Pattinaggio di figura ai Giochi Olimpici invernali di PyeongChang 2018. Questo martedì vedremo all’opera le coppie della danza impegnate nella free dance, al termine della quale verranno assegnate le medaglie. Al comando della classifica dopo il primo segmento di gara troviamo i canadesi Tessa Virtue e Scott Moir, che hanno stabilito anche il nuovo record mondiale della ...

Pattinaggio di figura - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018. Cappellini e Lanotte : “Possiamo provarci per il podio” : Al termine della short dance della danza di Pattinaggio di figura alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang c’è anche una coppia italiana in lotta per il podio: stiamo parlando di Anna Cappellini e Luca Lanotte, attualmente quinti con 76.57 punti, nuovo primato della coppia azzurra. La loro danza sulle note di cha cha e samba è stata valutata con 40.00 punti di technical elements e 46.57 punti per le componenti del programma. Le medaglie ...

Pattinaggio di figura - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : Tessa Virtue e Scott Moir guidano dopo la short dance. Quinti Anna Cappellini e Luca Lanotte - in lotta per il bronzo! : Prosegue, sul ghiaccio della Gangneung Ice Arena, il programma del Pattinaggio di figura ai Giochi Olimpici Invernali di PyeongChang 2018. Questo lunedì abbiamo visto all’opera le coppie di danza impegnate nella short dance, in attesa della free dance di martedì che assegnerà le medaglie. Al comando dopo il primo segmento di gara troviamo i canadesi Tessa Virtue e Scott Moir, che hanno stabilito il nuovo primato mondiale della short dance ...

LIVE Pattinaggio di figura - Olimpiadi PyeongChang 2018 in DIRETTA. Short dance : Virtue/Moir in fuga col record del mondo! Cappellini-Lanotte - obiettivo top5. Sbavatura per Guignard-Fabbri : saranno fuori dalla top ten : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della Short dance di Pattinaggio artistico alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Oggi le coppie di danze saranno impegnate con il programma corto, prima parte della rincorsa verso le ambite medaglie a cinque cerchi. Si preannuncia un grande spettacolo, davvero imperdibile e affascinante. I francesi Papadakis/Cizeron sono i grandi favoriti della vigilia, gli unici che possono impensierirli sono i ...

Pattinaggio di figura - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : Guignard-Fabbri a caccia della top 10 : Dopo aver assistito solo da spettatori alla gara del Team Event, i danzatori sul ghiaccio Charléne Guignard e Marco Fabbri con la short dance prevista questa notte daranno ufficialmente il via alla loro seconda Olimpiade. Gli atleti delle Fiamme Azzurre allenati da Barbara Fusar Poli sono reduci da dei risultati stagionali in costante crescita. Prendendo in esame le tappe di Grand Prix e i Campionati Europei di Mosca si nota infatti un certo ...