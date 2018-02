Pattinaggio artistico | Olimpiadi PyeongChang 2018 – Carolina Kostner | Divina Grazia per

Pattinaggio artistico - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : tocca a Carolina Kostner! Orario d’inizio e come vedere in tv e in replica lo short program : Questa notte (mercoledì 21 febbraio) Carolina Kostner incanterà sul ghiaccio alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. La 31enne è pronta per regalare nuove grandi emozioni a tutti gli appassionati, il sogno è quello di tornare sul podio a cinque cerchi dopo quattro anni dal pronto conquistato a Sochi. La rincorsa incomincia dal programma corto, uno dei punti di forza dell’altoatesina che si contraddistingue come sempre sotto il ...

Pattinaggio artistico - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : Carolina Kostner - la scalata per la medaglia inizia questa notte. Ma non sarà facile. : Archiviata l’emozionante gara della danza sul ghiaccio, la Gangneung Ice Arena di PyeongChang a partire da questa notte ospiterà le atlete della specialità individuale femminile, ultima competizione del programma di Pattinaggio artistico ai XXIII Giochi Olimpici Invernali. Carolina Kostner è pronta a giocare tutte le sue carte al fine di conquistare una posizione di prestigio sul podio; per farlo la pattinatrice altoatesina avrà bisogno ...

Pattinaggio artistico - Olimpiadi invernali PyeongChang 2018 : duello russo per la medaglia d’oro - Carolina Kostner nella lotta per il bronzo : Le donne andranno a chiudere il programma del Pattinaggio di figura ai Giochi Olimpici invernali di PyeongChang 2018. Questo mercoledì vedremo di scena lo short program femminile sul ghiaccio della Gangneung Ice Arena, in attesa del free skating di venerdì che assegnerà le medaglie. La sfida per la medaglia d’oro dovrebbe essere riservata alle due stelle del Pattinaggio russo, Evgenia Medvedeva ed Alina Zagitova. La prima è l’attuale ...

Pattinaggio artistico - domani tocca a Carolina Kostner! Orario d’inizio e come vederla in tv nello short programm. Il programma completo : Carolina Kostner è pronta per tornare sul ghiaccio alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Il faro del Pattinaggio artistico italiano va a caccia di una medaglia a quattro anni di distanza dal bronzo conquistato a Sochi: la nostra stella ha tutte le carte in regola per far saltare il banco e per consacrarsi ma dovrà confezionare una prova davvero stellare per battere la concorrenza e piazzarsi alle spalle delle annunciate favorite russe ...

Pattinaggio artistico - Olimpiadi PyeongChang 2018 – Gabriella Papadakis : “Il seno scoperto? Il mio peggior incubo si è avverato” : La notizia del seno scoperto di Gabriella Papadakis alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018 ha fatto il giro del mondo e oggi ne hanno parlato davvero tutti. La pattinatrice francese, in coppia con Guillaume Cizeron, ha concluso la short dance al secondo posto e questa notte lotterà per la medaglia d’oro contro la coppia canadese Virtue/Moir. L’incidente è presto detto: si è rotta una spallina del vestito che si è così abbassato ...

Pattinaggio artistico - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : Alina Zagitova fermata per test antidoping durante un allenamento. Scoppia la polemica : Alina Zagitova è la Campionessa d’Europa di Pattinaggio artistico e, insieme a Evgenia Medvedeva, è la grande favorita per la conquista della medaglia d’oro alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. La 15enne russa oggi si stava allenando sul ghiaccio sudcoreano in vista del programma libero in programma domani notte ma, dopo pochi minuti, è stata fermata da un ispettore della Wada (agenzia mondiale antidoping) che l’ha ...

Pattinaggio artistico - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : quando gareggia Carolina Kostner? Tutte le date e gli orari. Il programma completo : Carolina Kostner è pronta per fare il suo ritorno sul ghiaccio alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. La nostra Musa Danzante, dopo essersi esibita nel team event, è attesissima nell’individuale: l’azzurra è in piena lotta per il podio, vuole provare a replicare il bronzo di Sochi 2014 e ha Tutte le carte in regola per riuscire nell’impresa. Se Medvedeva e Zagitova sono le super favorite per le prime due posizioni, ...

FOTO La francese Gabriella Papadakis nuda alle Olimpiadi di PyeongChang 2018. Il vestito si abbassa e va fuori di seno nel Pattinaggio artistico : Ha del clamoroso ciò che è accaduto nella notte italiana a PyeongChang, dove era in corso la short dance di pattinaggio di figura (prima delle due prove che assegneranno le medaglie alle Olimpiadi Invernali). In lotta per la vittoria finale ci sono sicuramente i canadesi Tessa Virtue-Scott Moir, che hanno stabilito il nuovo primato del mondo per quanto riguarda il corto (83.67) e i transalpini Gabriella Papadakis-Guillaume Cizeron. Il distacco ...