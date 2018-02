Pattinaggio artistico | domani tocca a Carolina Kostner! Orario d’inizio e come vederla in

Pattinaggio artistico - Olimpiadi PyeongChang 2018 – Gabriella Papadakis : “Il seno scoperto? Il mio peggior incubo si è avverato” : La notizia del seno scoperto di Gabriella Papadakis alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018 ha fatto il giro del mondo e oggi ne hanno parlato davvero tutti. La pattinatrice francese, in coppia con Guillaume Cizeron, ha concluso la short dance al secondo posto e questa notte lotterà per la medaglia d’oro contro la coppia canadese Virtue/Moir. L’incidente è presto detto: si è rotta una spallina del vestito che si è così abbassato ...

Pattinaggio artistico - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : Alina Zagitova fermata per test antidoping durante un allenamento. Scoppia la polemica : Alina Zagitova è la Campionessa d’Europa di Pattinaggio artistico e, insieme a Evgenia Medvedeva, è la grande favorita per la conquista della medaglia d’oro alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. La 15enne russa oggi si stava allenando sul ghiaccio sudcoreano in vista del programma libero in programma domani notte ma, dopo pochi minuti, è stata fermata da un ispettore della Wada (agenzia mondiale antidoping) che l’ha ...

Pattinaggio artistico - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : quando gareggia Carolina Kostner? Tutte le date e gli orari. Il programma completo : Carolina Kostner è pronta per fare il suo ritorno sul ghiaccio alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. La nostra Musa Danzante, dopo essersi esibita nel team event, è attesissima nell’individuale: l’azzurra è in piena lotta per il podio, vuole provare a replicare il bronzo di Sochi 2014 e ha Tutte le carte in regola per riuscire nell’impresa. Se Medvedeva e Zagitova sono le super favorite per le prime due posizioni, ...

FOTO La francese Gabriella Papadakis nuda alle Olimpiadi di PyeongChang 2018. Il vestito si abbassa e va fuori di seno nel Pattinaggio artistico : Ha del clamoroso ciò che è accaduto nella notte italiana a PyeongChang, dove era in corso la short dance di pattinaggio di figura (prima delle due prove che assegneranno le medaglie alle Olimpiadi Invernali). In lotta per la vittoria finale ci sono sicuramente i canadesi Tessa Virtue-Scott Moir, che hanno stabilito il nuovo primato del mondo per quanto riguarda il corto (83.67) e i transalpini Gabriella Papadakis-Guillaume Cizeron. Il distacco ...

Pattinaggio artistico - Olimpiadi PyeongChang 2018 : le startlist e gli orari della free dance (martedì 20 febbraio). Due coppie per l’Italia : Prosegue, sul ghiaccio della Gangneung Ice Arena, il programma del Pattinaggio di figura ai Giochi Olimpici invernali di PyeongChang 2018. Questo martedì vedremo all’opera le coppie della danza impegnate nella free dance, al termine della quale verranno assegnate le medaglie. Per l’Italia saranno in gara Anna Cappellini / Luca Lanotte e Charlène Guignard / Marco Fabbri. Le gare saranno trasmesse dalle reti di Eurosport e ...

Pattinaggio artistico - Jègviràg Cup 2018 : Elisabetta Leccardi trionfa in Ungheria. Terza Micol Cristini : Questo fine settimana la freddissima città di Miskolc (Ungheria) ha ospitato la Jègviràg Cup 2018, competizione internazionale di Pattinaggio artistico riservata alle specialità del singolo e della danza; per quanto concerne le categorie Junior e Senior, sono scese sul ghiaccio dell’Ice Rink le atlete del singolo femminile. Nella massima categoria la gara è stata dominata fin dal primo segmento da Elisabetta Leccardi; l’atleta ...

Pattinaggio artistico - Olimpiadi PyeongChang 2018 : le startlist e gli orari della short dance (lunedì 19 febbraio). Due coppie per l’Italia : Prosegue, sul ghiaccio della Gangneung Ice Arena, il programma del Pattinaggio di figura ai Giochi Olimpici invernali di PyeongChang 2018. Questo lunedì vedremo all’opera le coppie della short dance, in attesa della free dance di martedì che assegnerà le medaglie della danza. Per l’Italia saranno in gara Anna Cappellini / Luca Lanotte e Charlène Guignard / Marco Fabbri. START LIST short dance (ORE 02:00) Sottrarre otto ore per ...

PyeongChang - leggenda Hanyu : ancora re Pattinaggio artistico : PyeongChang , Corea del Sud, , 17 feb. , askanews, Un successo storico, che resterà una delle imprese più belle di tutti i Giochi olimpici invernali di PyeongChang: il 23enne pattinatore giapponese ...

Pattinaggio artistico - Olimpiadi invernali PyeongChang 2018 : Yuzuru Hanyu centra la doppietta - sul podio Shoma Uno e Javier Fernández : Dopo il team event e la gara delle coppie d’artistico, sono stati gli uomini i protagonisti di questi due giorni sul ghiaccio della Gangneung Ice Arena per la prosecuzione del programma di Pattinaggio di figura ai Giochi Olimpici di PyeongChang 2018. Questo sabato abbiamo assistito infatti al free skating, al termine del quale sono state assegnate le medaglie a cinque cerchi. Campione mondiale ed olimpico in carica, il giapponese Yuzuru Hanyu è ...

LIVE Pattinaggio artistico - Olimpiadi PyeongChang 2018 in DIRETTA : scontro stellare tra Hanyu e Fernandez. La Spagna sogna l'oro 46 anni ... : OASport vi propone la DIRETTA LIVE del programma libero maschile di Pattinaggio artistico alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, esercizio dopo ...