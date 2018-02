Omicidio stradale | pm chiede 8 anni per l' attore Domenico Diele

Domenico Diele - il PM chiede 8 anni per Omicidio stradale : Nella notte tra il 23 e il 24 giugno 2017 Domenico Diele, nei pressi dell’uscita autostradale di Montecorvino Pugliano, ha investito con la sua automobile Ilaria Di Lillo, 48 anni, che passava di lì a bordo del suo scooter. L’attore apparso in 1992 e nel seguito, 1993, nei giorni seguenti ha gridato la sua colpevolezza e piano piano sono emersi i primi dati sull’incidente, compreso il fatto che l’attore stesse guardando ...

Primo Omicidio stradale in Salento : confermata in appello la condanna a 7 anni - : Investì con la sua moto un pedone, uccidendolo, dopo avere assunto sostanze stupefacenti . La Corte di appello ha confermato la prima condanna per omicidio stradale in Salento. Circa un anno fa, il ...

Omicidio stradale - concesso rito abbreviato all'attore Domenico Diele - : Ammessa dal gip del tribunale di Salerno la richiesta avanzata dai legali del 31enne che lo scorso 24 giugno, alla guida della sua macchina, travolse e uccise una donna di 48 anni. L'udienza è stata ...

Torino. Per l’Omicidio stradale di Giuliana Minuto si cerca cerca un autoarticolato Iveco Stralis : Avrebbe le ore contate il pirata della strada che ieri a Torino ha travolto e ucciso Giuliana Minuto. “In merito all’incidente avvenuto

Tamponamento fatale - accertamento medico legale sulla 70enne. Procura apre fascicolo per Omicidio stradale : Tre auto coinvolte nel tragico Tamponamento nel quale ieri sera, lungo la statale 73, ha perso la vita una 70enne di Sant'Agata delle Terrine . Oltre alla Panda Rossa sulla quale erano a bordo la ...

Incidente a Decimoputzu - 23enne indagato per Omicidio stradale : Al volante dell'auto ci sarebbe stato proprio S.S 23enne amico della vittima. Il ragazzo, che in un primo momento aveva detto di essere il passeggero, ieri davanti ai carabinieri ha confessato: c'era ...

L'attore Diele torna libero : era da sei mesi ai domiciliari per Omicidio stradale : torna in libertà per decorrenza dei termini Domenico Diele, L'attore 31enne che la notte del 24 giugno scorso, alla guida della propria autovettura, travolse e uccise una donna di 48 anni,...

Roma - 15enne travolto e ucciso davanti a scuola : compagno arrestato per Omicidio stradale. “Positivo agli oppiacei” : Un ragazzo di 15 anni, Federico Ghigiarelli, è morto dopo essere stato investito da un’auto davanti al cancello della sua scuola. Al volante c’era un compagno, un 18enne che frequenta lo stesso istituto agrario. Il giovane è stato arrestato dagli agenti della polizia locale con l’accusa di omicidio stradale: dagli accertamenti è emerso che era positivo al test sull’uso di droga. In particolare, poco al di sopra del limite ...

Travolto da un'auto davanti scuola - Federico muore a 15 anni : 18enne accusato di Omicidio stradale : Un ragazzo di 15 anni, Federico Ghigiarelli, è morto investito da un'auto in via Prenestina, alla periferia di Roma. Sul posto la polizia locale per i rilievi. Il ragazzo...

L'attore Diele chiede la libertà per Natale : sotto accusa per Omicidio stradale - Ultime Notizie Flash : Domenico Diele, L'attore che travolse una donna con la sua auto, richiede al giudice la libertà per il periodo di Natale, durante l'udienza preliminare

Omicidio stradale : condanna record contro automobilista ubriaco che uccise un uomo : Sette anni di carcere con rito abbreviato (e pena già ridotta di un terzo). Questa la condanna inflitta dal giudice a un automobilista che il 21 maggio 2017

Milano - sentenza record per "Omicidio stradale" : 7 anni di carcere all'ecuadoriano : una delle più alte condanne sinora inflitte per il nuovo reato di "omicidio stradale" quella che ieri è stata ottenuta dal pm Marcello Musso nei confronti di un automobilista ecuadoregno di 24 anni ...

Incidente mortale su viale Marche : il conducente arrestato per Omicidio stradale chiede scusa alla famiglia - : Si è svolta in mattinata l'udienza di convalida per il guidatore indagato con l'accusa di omicidio stradale. Il terribile Incidente si è verificato, nella prima mattinata di lunedì, sulla ...